澳洲斥資120億澳元建國防設施 支持AUKUS核潛艦協議

澳洲今天表示，將在西澳投資120億澳元（80億美元）興建國防設施，以協助根據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核子潛艦協議交付潛艦。

AUKUS協議由澳洲、英國及美國於2021年達成，目標是在下個十年起向澳洲提供核動力攻擊潛艦，以因應中國在印太地區的野心。美國總統川普政府正在重新正式審查這項協議。

路透社報導，澳洲國防部長馬勒斯（RichardMarles）表示，規劃中的園區對於澳洲造艦及維修產業非常重要，將有助於西澳持續建造軍艦，以及澳洲的核動力潛艦計畫。

澳洲政府去年先投資1億2700萬澳元（8400萬美元），以升級位於柏斯（Perth）附近的漢德森（Henderson）造船廠，並表示未來20年將投入數十億澳元，將其打造成AUKUS潛艦艦隊的維修中心。

AUKUS協議規模高達數千億美元。依照協議，美國將出售數艘維吉尼亞級（Virginia-class）核動力潛艦給澳洲，而英國和澳洲日後也將合作建造全新的AUKUS級潛艦。