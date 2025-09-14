澳洲斥資120億澳元建國防設施 支持AUKUS核潛艦協議

中央社／ 雪梨13日綜合外電報導

澳洲今天表示，將在西澳投資120億澳元（80億美元）興建國防設施，以協助根據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核子潛艦協議交付潛艦。

AUKUS協議由澳洲、英國及美國於2021年達成，目標是在下個十年起向澳洲提供核動力攻擊潛艦，以因應中國在印太地區的野心。美國總統川普政府正在重新正式審查這項協議。

路透社報導，澳洲國防部長馬勒斯（RichardMarles）表示，規劃中的園區對於澳洲造艦及維修產業非常重要，將有助於西澳持續建造軍艦，以及澳洲的核動力潛艦計畫。

澳洲政府去年先投資1億2700萬澳元（8400萬美元），以升級位於柏斯（Perth）附近的漢德森（Henderson）造船廠，並表示未來20年將投入數十億澳元，將其打造成AUKUS潛艦艦隊的維修中心。

AUKUS協議規模高達數千億美元。依照協議，美國將出售數艘維吉尼亞級（Virginia-class）核動力潛艦給澳洲，而英國和澳洲日後也將合作建造全新的AUKUS級潛艦。

AUKUS 澳洲 潛艦

延伸閱讀

影／美國千萬網紅赴澳「徒手抓鱷魚」 昆士蘭政府發聲明警告

13億光年外黑洞合體 人類聽到最清晰「宇宙重低音」

屏東8廠商赴澳參加食品展 買氣創歷年新高

黃偉哲訪澳洲「最宜居城市」 盼拓展科技、教育與體育交流

相關新聞

讀賣：中共無人機頻侵擾 日擬購美製無人機反擊

日本讀賣新聞十三日報導，日本防衛省正研究用無人機對付中國大陸無人機，以減少航空自衛隊（空自）戰機因緊急升空攔截中國無人機而付出的成本。日本防衛省內部傳出，中國派單價低廉無人機的頻率增加，正對日本與台灣等國採取消耗戰。

尼泊爾前首席大法官 就任看守總理

尼泊爾上周爆發反貪腐抗議導致政府垮台後，七十三歲前首席大法官卡齊十二日獲任命為看守總理，成為該國首位女性總理。這波Ｚ世代...

俄無人機闖波蘭 北約啟動東翼哨兵

對俄羅斯無人機上周闖入波蘭領空事件，北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特十二日說，該組織正啟動「東翼哨兵」行動，「進一步加強我們在...

聯大通過紐約宣言 挺以巴兩國方案

聯合國大會十二日以一四二票贊成、以色列和美國等十票反對及十二票棄權，通過法國及沙烏地阿拉伯等國共同提出的一項不具拘束力決...

卡達915主辦阿拉伯與穆斯林峰會 譴責以色列轟杜哈

針對以色列本週在波斯灣國家卡達首都杜哈發動攻擊打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的幹部，卡達今天宣布15日將召集阿拉伯和穆斯林領...

人民生活被控制 聯合國：北韓人觀看外國影視遭處決案例增加

聯合國一份報告指出，北韓政府執行死刑有不斷增加的趨勢，包括對被抓到觀賞和傳播外國電影與電視劇的民眾進行處決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。