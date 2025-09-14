倫敦逾10萬人參加極右派集會 爆發衝突9人被捕

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導

英國首都倫敦今天一場由極右派人士羅賓森（Tommy Robinson）發起、吸引10多萬人響應的集會爆發衝突，警方在試圖控制人群時面臨「無法接受的暴力行為」並逮捕9人。

綜合法新社和路透社報導，42歲的羅賓森本名亞克斯里-藍儂（Stephen Yaxley-Lennon），自稱是揭發國家不法行為的記者。他將這場「團結王國」（Unitethe Kingdom）集會遊行稱為全國「最大言論自由節」。

而在以北約1.5公里的地方，另有約5000名民眾參加「挺身對抗種族主義」（Stand Up to Racism）的遊行，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）部署約1000名警力，分隔兩派對立陣營。

倫敦警方表示，「團結王國」集會之所以爆發衝突，是因為部分群眾無法進入主舞台區，於是企圖闖入距離對立陣營不遠的所謂「淨空區」。

警方說：「員警上前阻止時遭遇無法接受的暴力行為。他們遭人拳打腳踢，還有人朝他們丟瓶罐、照明彈等物品。」

警方表示目前已逮捕9人，並強調可能還會逮捕更多人。

英國面臨破紀錄庇護申請人數的同時，移民議題已超越經濟放緩等疑慮，成為當地首要政治焦點。今年迄今，已有超過2.8萬名移民乘小船冒險橫渡英吉利海峽入境。

倫敦 移民 衝突

讀賣：中共無人機頻侵擾 日擬購美製無人機反擊

日本讀賣新聞十三日報導，日本防衛省正研究用無人機對付中國大陸無人機，以減少航空自衛隊（空自）戰機因緊急升空攔截中國無人機而付出的成本。日本防衛省內部傳出，中國派單價低廉無人機的頻率增加，正對日本與台灣等國採取消耗戰。

尼泊爾前首席大法官 就任看守總理

尼泊爾上周爆發反貪腐抗議導致政府垮台後，七十三歲前首席大法官卡齊十二日獲任命為看守總理，成為該國首位女性總理。這波Ｚ世代...

俄無人機闖波蘭 北約啟動東翼哨兵

對俄羅斯無人機上周闖入波蘭領空事件，北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特十二日說，該組織正啟動「東翼哨兵」行動，「進一步加強我們在...

聯大通過紐約宣言 挺以巴兩國方案

聯合國大會十二日以一四二票贊成、以色列和美國等十票反對及十二票棄權，通過法國及沙烏地阿拉伯等國共同提出的一項不具拘束力決...

卡達915主辦阿拉伯與穆斯林峰會 譴責以色列轟杜哈

針對以色列本週在波斯灣國家卡達首都杜哈發動攻擊打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的幹部，卡達今天宣布15日將召集阿拉伯和穆斯林領...

人民生活被控制 聯合國：北韓人觀看外國影視遭處決案例增加

聯合國一份報告指出，北韓政府執行死刑有不斷增加的趨勢，包括對被抓到觀賞和傳播外國電影與電視劇的民眾進行處決

