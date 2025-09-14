無人機侵入羅馬尼亞空域 戰機緊急升空因應

中央社／ 布加勒斯特13日綜合外電報導

羅馬尼亞國防部表示，俄羅斯今天對烏克蘭基礎設施發動攻擊期間，1架無人機闖入羅馬尼亞空域，羅國戰機隨即升空因應。

路透社報導，波蘭同樣發生無人機攻擊威脅，華沙當局除了調派本國及盟國軍機，還關閉東部城市盧布林（Lublin）的機場。3天前，波蘭剛與北大西洋公約組織（NATO）盟友聯手於境內空域擊落俄國無人機。

羅馬尼亞是歐洲聯盟與北約成員國，與烏克蘭接壤的陸地邊界長約650公里。自俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭以來，該國境內已多次發現俄國無人機殘骸。

根據國防部聲明，羅馬尼亞今天緊急出動兩架F-16戰機，並對接近邊界的東南部地區土爾徹（Tulcea）居民發布避難警報。

聲明指出，戰機偵測到侵入國家領空的1架無人機，並一路跟蹤直到自雷達消失。

國防部補充說：「這架無人機並未飛越有人定居的區域，對民眾沒有立即危險。」

烏克蘭 國防部 羅馬尼亞

延伸閱讀

台南無人機空拍勘災 降低爭議及縮短審查時間

對台日進行消耗戰？中國大陸無人機頻犯領空 日本擬也派無人機應對

福建艦通過台海大批共軍機艦活動 國軍嚴密監控

波蘭領空遭入侵 法國派戰機協防並召見俄國大使

相關新聞

讀賣：中共無人機頻侵擾 日擬購美製無人機反擊

日本讀賣新聞十三日報導，日本防衛省正研究用無人機對付中國大陸無人機，以減少航空自衛隊（空自）戰機因緊急升空攔截中國無人機而付出的成本。日本防衛省內部傳出，中國派單價低廉無人機的頻率增加，正對日本與台灣等國採取消耗戰。

尼泊爾前首席大法官 就任看守總理

尼泊爾上周爆發反貪腐抗議導致政府垮台後，七十三歲前首席大法官卡齊十二日獲任命為看守總理，成為該國首位女性總理。這波Ｚ世代...

俄無人機闖波蘭 北約啟動東翼哨兵

對俄羅斯無人機上周闖入波蘭領空事件，北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特十二日說，該組織正啟動「東翼哨兵」行動，「進一步加強我們在...

聯大通過紐約宣言 挺以巴兩國方案

聯合國大會十二日以一四二票贊成、以色列和美國等十票反對及十二票棄權，通過法國及沙烏地阿拉伯等國共同提出的一項不具拘束力決...

卡達915主辦阿拉伯與穆斯林峰會 譴責以色列轟杜哈

針對以色列本週在波斯灣國家卡達首都杜哈發動攻擊打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的幹部，卡達今天宣布15日將召集阿拉伯和穆斯林領...

人民生活被控制 聯合國：北韓人觀看外國影視遭處決案例增加

聯合國一份報告指出，北韓政府執行死刑有不斷增加的趨勢，包括對被抓到觀賞和傳播外國電影與電視劇的民眾進行處決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。