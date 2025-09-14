無人機侵入羅馬尼亞空域 戰機緊急升空因應

羅馬尼亞國防部表示，俄羅斯今天對烏克蘭基礎設施發動攻擊期間，1架無人機闖入羅馬尼亞空域，羅國戰機隨即升空因應。

路透社報導，波蘭同樣發生無人機攻擊威脅，華沙當局除了調派本國及盟國軍機，還關閉東部城市盧布林（Lublin）的機場。3天前，波蘭剛與北大西洋公約組織（NATO）盟友聯手於境內空域擊落俄國無人機。

羅馬尼亞是歐洲聯盟與北約成員國，與烏克蘭接壤的陸地邊界長約650公里。自俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭以來，該國境內已多次發現俄國無人機殘骸。

根據國防部聲明，羅馬尼亞今天緊急出動兩架F-16戰機，並對接近邊界的東南部地區土爾徹（Tulcea）居民發布避難警報。

聲明指出，戰機偵測到侵入國家領空的1架無人機，並一路跟蹤直到自雷達消失。

國防部補充說：「這架無人機並未飛越有人定居的區域，對民眾沒有立即危險。」