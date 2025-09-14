馬德里酒吧爆炸21人受傷 事發原因尚待釐清
西班牙馬德里（Madrid）緊急救援服務單位表示，當地1間酒吧今天發生爆炸，造成21人受傷，其中3人傷勢嚴重。
法新社和路透社報導，馬德里緊急救援中心在社群平台X發布訊息指出，事發地點在首都馬德里的瓦耶卡斯（Vallecas）地區。從分享的影像可以看到，酒吧天花板部分倒塌，磚塊散落一地。
爆炸並造成酒吧大門被震壞，室外路面滿是玻璃碎片，救難人員迅速將傷者以擔架送離現場。
根據緊急服務單位說法，民防及醫療團隊救治21名傷者，其中3人傷勢「嚴重」，2人情況「有可能很嚴重」。
目前搜救工作已出動嗅探犬和空拍機協助搜查現場。
爆炸原因目前尚未釐清。
