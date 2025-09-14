聽新聞
讀賣：中共無人機頻侵擾 日擬購美製無人機反擊

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
日本政府的大型無人機「海上守衛者」（MQ-9B）在空中警備。 圖／取自通用原子航空系統X平台
日本讀賣新聞十三日報導，日本防衛省正研究用無人機對付中國大陸無人機，以減少航空自衛隊（空自）戰機因緊急升空攔截中國無人機而付出的成本。日本防衛省內部傳出，中國派單價低廉無人機的頻率增加，正對日本與台灣等國採取消耗戰。

目前自衛隊一旦在警戒管制雷達等設備上，發現有侵犯日本領空之虞的航空器及無人機，原則上會派兩架戰機緊急升空攔截。

但戰機單價高，燃料費和飛行員的人力資源也攀升，因此防衛省正研究用海上自衛隊要引進的美製無人機ＭＱ-９Ｂ「海上衛士」，預定為期三年來驗證效果。

為了加強在東海等地的情蒐，海自預定二○二七年度引進海上衛士，空自將確認能否以該型無人機執行追蹤、監視其他無人機的任務，並驗證該型無人機緊急升空攔截時的應對能力。防衛省為此在編列明年度預算時，粗估約十一億日圓（約台幣二點二九億元）的概算。

防衛省在日本南西諸島（琉球群島）周邊等地確認屬於中國無人機，且自衛隊因此緊急升空攔截的中國無人機架數，二○二四年度有卅架，是二○二三年度九架的三倍多。今年度截至八月底，也已確認有十六架。

日本內閣會議六月就決議，未來若有無人機侵犯領空，即使研判並未造成任何威脅，自衛隊也可擊落。

日本 戰機 空自 琉球 自衛隊 無人機 防衛省 ＭＱ-９Ｂ

福建艦通過後…美英軍艦12日穿越台海 解放軍指「滋擾挑釁」

在中共第三艘航空母艦「福建艦」通過台灣海峽，赴南海開展跨區試驗訓練後，英國航空母艦「威爾斯親王號」打擊群巡防艦「里契蒙號」十二日由北向南通過台灣海峽；此外，美國驅逐艦「希金斯號」也在同一天通過台海。

尼泊爾前首席大法官 就任看守總理

尼泊爾上周爆發反貪腐抗議導致政府垮台後，七十三歲前首席大法官卡齊十二日獲任命為看守總理，成為該國首位女性總理。這波Ｚ世代...

俄無人機闖波蘭 北約啟動東翼哨兵

對俄羅斯無人機上周闖入波蘭領空事件，北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特十二日說，該組織正啟動「東翼哨兵」行動，「進一步加強我們在...

聯大通過紐約宣言 挺以巴兩國方案

聯合國大會十二日以一四二票贊成、以色列和美國等十票反對及十二票棄權，通過法國及沙烏地阿拉伯等國共同提出的一項不具拘束力決...

卡達915主辦阿拉伯與穆斯林峰會 譴責以色列轟杜哈

針對以色列本週在波斯灣國家卡達首都杜哈發動攻擊打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的幹部，卡達今天宣布15日將召集阿拉伯和穆斯林領...

