讀賣：中共無人機頻侵擾 日擬購美製無人機反擊
日本讀賣新聞十三日報導，日本防衛省正研究用無人機對付中國大陸無人機，以減少航空自衛隊（空自）戰機因緊急升空攔截中國無人機而付出的成本。日本防衛省內部傳出，中國派單價低廉無人機的頻率增加，正對日本與台灣等國採取消耗戰。
目前自衛隊一旦在警戒管制雷達等設備上，發現有侵犯日本領空之虞的航空器及無人機，原則上會派兩架戰機緊急升空攔截。
但戰機單價高，燃料費和飛行員的人力資源也攀升，因此防衛省正研究用海上自衛隊要引進的美製無人機ＭＱ-９Ｂ「海上衛士」，預定為期三年來驗證效果。
為了加強在東海等地的情蒐，海自預定二○二七年度引進海上衛士，空自將確認能否以該型無人機執行追蹤、監視其他無人機的任務，並驗證該型無人機緊急升空攔截時的應對能力。防衛省為此在編列明年度預算時，粗估約十一億日圓（約台幣二點二九億元）的概算。
防衛省在日本南西諸島（琉球群島）周邊等地確認屬於中國無人機，且自衛隊因此緊急升空攔截的中國無人機架數，二○二四年度有卅架，是二○二三年度九架的三倍多。今年度截至八月底，也已確認有十六架。
日本內閣會議六月就決議，未來若有無人機侵犯領空，即使研判並未造成任何威脅，自衛隊也可擊落。
