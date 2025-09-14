德法英譴責以色列空襲卡塔爾

（德國之聲中文網）德、法、英三國在9月13日的聯合聲明中指出，以色列空襲卡塔爾的舉動只會讓談判解決爭端的機會更加渺茫。三國認為，談判才是既能夠促成停火、又能夠讓哈馬斯釋放所有以色列人質的方法。

和眾多西方國家一樣，德、法、英均視哈馬斯為恐怖組織。

以色列國防軍9月9日向卡塔爾發動了空襲，目標是正在該國境內的若干名哈馬斯高官。哈馬斯則稱，空襲造成了6人死亡，但無一人是哈馬斯領導層成員。

過去幾個月中，哈馬斯代表團曾在卡塔爾、美國、埃及的斡旋下在卡塔爾同以色列進行過多輪間接談判，一度達成過部分停火、釋放人質的協議。據悉，部分哈馬斯談判代表常駐卡塔爾。後者也被認為是哈馬斯重要的資金提供者。不過卡塔爾官方一直強調沒有為哈馬斯的武裝力量提供支持。另外一方面，美軍在中東地區最大的軍事基地也位於卡塔爾。

美國被架空？

就在當地時間9月12日，美國總統特朗普在新澤西州的高爾夫球俱樂部設晚宴接待了到訪的卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德(Mohammed bin Abdulrahman al Thani)。此前，他已經對卡塔爾遭到空襲表示遺憾，白宮發言人也表示，卡塔爾作為主權國家、美國緊密盟友，遭到單方面空襲“既不符合以色列的目標，也不符合美國的利益。”

根據《華爾街日報》的爆料，以色列在空襲卡塔爾時使用了遠程導彈，由戰鬥機在紅海上空發射。隨後，導彈繞過了幾乎所有其他國家的領空，直接從海上襲擊了卡塔爾。該報還援引多名美國高官稱，此次行動前，美國方面根本就沒有足夠的時間和機會向以色列表示反對；而在空襲後，特朗普更是“憤怒地”和以色列總理內塔尼亞胡通電話。據悉，尤其令特朗普惱火的一點是：美方是在空襲開始後再通過美軍自己的監測手段發現以軍行動的，並非由以方告知。

按照計劃，9月14日、15日兩天，阿拉伯國家聯盟和伊斯蘭合作組織將在卡塔爾召開特別峰會，商討共同立場。

加沙戰爭爆發近兩年後，哈馬斯依舊持有47名以色列人質，其中有20多人可能已經死亡。根據以色列的說法，2023年十月哈馬斯的襲擊造成了約1200人喪生。而根據哈馬斯的說法，在兩年的戰爭中，已經有6.4萬人在以軍的炮火下喪生。

聯大譴責以色列和哈馬斯

另外，聯合國大會9月12日以壓倒性多數（142票贊成，10票反對，12票棄權）投票通過了一項宣言，譴責哈馬斯兩年前的襲擊以及以色列在加沙地區造成的人道主義災難。宣言還要求立刻結束戰爭，並呼籲實現“兩國方案”。該決議得到了所有波斯灣阿拉伯國家的支持。美國和以色列抵制了此次會議：美國方面稱此次投票具有誤導性且不合時宜，“是送給哈馬斯的禮物，延長了戰爭，壯大了哈馬斯的氣勢。”以色列駐聯合國大使則譴責此次投票純屬作秀，“唯一的受益者是哈馬斯……當恐怖分子歡呼雀躍時，你們不是在推進和平，而是在推進恐怖主義。”

大約10天後，聯合國大會將召開由世界各國領導人參加的高級別會議。預計屆時英國、法國、加拿大、澳大利亞和比利時將在會上正式承認巴勒斯坦國。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】