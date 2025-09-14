俄無人機闖波蘭 北約啟動東翼哨兵

對俄羅斯無人機上周闖入波蘭領空事件，北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特十二日說，該組織正啟動「東翼哨兵」行動，「進一步加強我們在東翼的部署」。

美國總統川普十三日則在自創社群媒體真實社群發文表示，準備好對俄國祭出重大制裁，前提是所有北約國家同意並開始這麼做，別再買俄國石油；北約國家也應對中國大陸課徵百分之五十至百分之百的關稅，以削弱北京對莫斯科的經濟支撐。

呂特還說，東翼哨兵的相關軍事行動將於未來幾天內展開，會動員包含丹麥（兩架Ｆ-16戰機及一艘防空護衛艦）、法國（三架飆風戰機）、英國及德國（四架颱風戰機）的北約盟邦力量，這些增援除了更多的傳統軍事部署，還會加入專門因應無人機挑戰的元素。

呂特提到，北約尚在評估俄國是否蓄意侵犯波蘭領空，但無論如何，此舉都是既魯莽又令人無法接受。烏克蘭外長西比哈日前在社媒Ｘ表示，無人機侵犯波蘭領空，反映出俄國總統普丁正擴大戰爭版圖和踩西方國家的紅線。

另外，俄國與白俄羅斯自十二日至十六日展開「西部二○二五」聯合軍演，正在兩國的訓練場進行，以檢驗「俄白聯盟」的軍事備戰能力。周邊各國紛紛升高戒備，波蘭關閉與白俄的邊界、拉脫維亞宣布緊急狀態，立陶宛也加強防務並與盟國舉行聯演。