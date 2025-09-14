聽新聞
0:00 / 0:00

俄無人機闖波蘭 北約啟動東翼哨兵

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

俄羅斯無人機上周闖入波蘭領空事件，北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特十二日說，該組織正啟動「東翼哨兵」行動，「進一步加強我們在東翼的部署」。

美國總統川普十三日則在自創社群媒體真實社群發文表示，準備好對俄國祭出重大制裁，前提是所有北約國家同意並開始這麼做，別再買俄國石油；北約國家也應對中國大陸課徵百分之五十至百分之百的關稅，以削弱北京對莫斯科的經濟支撐。

呂特還說，東翼哨兵的相關軍事行動將於未來幾天內展開，會動員包含丹麥（兩架Ｆ-16戰機及一艘防空護衛艦）、法國（三架飆風戰機）、英國及德國（四架颱風戰機）的北約盟邦力量，這些增援除了更多的傳統軍事部署，還會加入專門因應無人機挑戰的元素。

呂特提到，北約尚在評估俄國是否蓄意侵犯波蘭領空，但無論如何，此舉都是既魯莽又令人無法接受。烏克蘭外長西比哈日前在社媒Ｘ表示，無人機侵犯波蘭領空，反映出俄國總統普丁正擴大戰爭版圖和踩西方國家的紅線。

另外，俄國與白俄羅斯自十二日至十六日展開「西部二○二五」聯合軍演，正在兩國的訓練場進行，以檢驗「俄白聯盟」的軍事備戰能力。周邊各國紛紛升高戒備，波蘭關閉與白俄的邊界、拉脫維亞宣布緊急狀態，立陶宛也加強防務並與盟國舉行聯演。

北約 波蘭 俄羅斯 無人機

延伸閱讀

俄無人機侵波蘭領空 外交部籲民主夥伴團結照護

呂特喊話普亭：西方軍隊進駐烏克蘭 俄無權置喙

澤連斯基暗示將發動更多反攻

澤倫斯基：正與盟國協商安全保障細節

相關新聞

對台日進行消耗戰？中國大陸無人機頻犯領空 日本擬也派無人機應對

讀賣新聞報導，日本防衛省正考慮用無人機來對付中國大陸的無人機，抑制戰鬥機緊急起飛攔截的高昂成本。報導指出，防衛省內部有人...

尼泊爾前首席大法官 就任看守總理

尼泊爾上周爆發反貪腐抗議導致政府垮台後，七十三歲前首席大法官卡齊十二日獲任命為看守總理，成為該國首位女性總理。這波Ｚ世代...

俄無人機闖波蘭 北約啟動東翼哨兵

對俄羅斯無人機上周闖入波蘭領空事件，北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特十二日說，該組織正啟動「東翼哨兵」行動，「進一步加強我們在...

聯大通過紐約宣言 挺以巴兩國方案

聯合國大會十二日以一四二票贊成、以色列和美國等十票反對及十二票棄權，通過法國及沙烏地阿拉伯等國共同提出的一項不具拘束力決...

卡達915主辦阿拉伯與穆斯林峰會 譴責以色列轟杜哈

針對以色列本週在波斯灣國家卡達首都杜哈發動攻擊打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的幹部，卡達今天宣布15日將召集阿拉伯和穆斯林領...

人民生活被控制 聯合國：北韓人觀看外國影視遭處決案例增加

聯合國一份報告指出，北韓政府執行死刑有不斷增加的趨勢，包括對被抓到觀賞和傳播外國電影與電視劇的民眾進行處決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。