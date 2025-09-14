聽新聞
聯大通過紐約宣言 挺以巴兩國方案

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
聯合國大會十二日在紐約總部通過決議，支持推動實施以巴兩國方案的「紐約宣言」。（新華社）
聯合國大會十二日以一四二票贊成、以色列和美國等十票反對及十二票棄權，通過法國及沙烏地阿拉伯等國共同提出的一項不具拘束力決議，支持推動以色列與巴勒斯坦的「兩國方案」，但排除巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯參與其中。

聯大在前述壓倒性決議支持長達七頁的「紐約宣言」，其正式名稱為「關於和平解決巴勒斯坦問題與落實兩國方案的紐約宣言」，呼籲集體行動結束加薩戰爭，基於兩國方案公正、和平且持久解決以巴衝突。

法、沙兩國七月底已在聯合國主辦一場高層級會議，會中分發該宣言文本，幾個阿拉伯國家等十七個聯合國成員國同月已共同簽署。

紐約宣言譴責哈瑪斯前年十月在以色列南部攻擊平民，要求在加薩終戰的脈絡中，哈瑪斯必須在國際參與和支持下結束對加薩的統治並將其武器交給巴勒斯坦自治政府，以符合巴勒斯坦國主權獨立的目標。該宣言也譴責以色列攻擊加薩平民和民用基礎建設，還圍攻加薩、使居民挨餓，已造成毀滅性人道災難。

該宣言設想由巴勒斯坦自治政府管控所有巴人土地，停火後將立即在該政府下設立一個過渡管理委員會。該宣言也涉及討論在聯合國安理會授權下，對加薩部署暫時的國際穩定特派團，以保護巴勒斯坦平民、支持將安全工作轉交巴勒斯坦自治政府並提供以巴之間安全保證，監控雙方停火和未來和平協議。

以色列批評，該宣言將變相鼓勵哈瑪斯持續戰爭。以色列駐聯合國大使達諾說，受益的只有哈瑪斯，「你們不是推進和平；你們在推進恐怖」。美國也批評這是誤導且不合時宜的宣傳噱頭；美國外交官歐塔加斯向聯大說，這是給哈瑪斯的禮物，聯大已延長戰爭，為哈瑪斯壯膽，損害和平前景。

巴勒斯坦自治政府副主席謝赫則表示歡迎。巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾說，幾乎各方都想開啟和平之門，紐約宣言為此提供詳細路線圖，呼籲仍在推動戰爭與破壞的選項、試圖消滅巴人並占據其土地的一方，應傾聽理性聲音；此話未點名以色列。

聯合國一九三個成員國僅美、以、阿根廷、匈牙利、密克羅尼西亞、諾魯、帛琉、巴布亞紐幾內亞、巴拉圭、東加投反對票。波斯灣周邊阿拉伯國家則全數支持。

法、沙廿二日也將共同主持一場聯合國高峰會，法國總統馬克宏已承諾屆時將正式承認巴勒斯坦國。英國、加拿大、澳洲、比利時等國也預料會承認。

