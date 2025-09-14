聽新聞
尼泊爾前首席大法官 就任看守總理

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

尼泊爾上周爆發反貪腐抗議導致政府垮台後，七十三歲前首席大法官卡齊十二日獲任命為看守總理，成為該國首位女性總理。這波Ｚ世代發起的抗議自八日起已造成五十一人喪生、逾一千三百人受傷。十三日隨著宵禁放寬和卡齊就職，首都加德滿都逐漸恢復秩序，民眾生活重回常軌。

尼泊爾總統鮑德爾十二日在國營電視台轉播的宣誓儀式對卡齊說，「恭喜！我們祝妳成功，也祝國家成功」。鮑德爾當晚也宣布解散國會眾議院，訂於明年三月五日舉行大選。卡齊領導的臨時政府將負責籌辦大選。

以獨立著稱的卡齊先前已是尼泊爾首位女性首席大法官，這次是在鮑德爾、尼泊爾陸軍司令席格代爾與示威運動代表密集協商後出任。紐約時報十二日報導形容卡齊為堅定的改革鬥士，她曾公開批評尼泊爾根深蒂固的貪腐問題，八日幾場大規模群眾集會中的學生抗議人士支持她擔任看守總理。

尼泊爾已有數天由軍方控制，席格代爾也屢次會晤抗議學生及垮台的政府成員。十三日加德滿都街頭氣氛趨於平和，市場開張、交通恢復，家庭也開始到寺廟參拜。至於示威期間倉皇請辭總理的奧利，至今行蹤成謎。

