人民生活被控制 聯合國：北韓人觀看外國影視遭處決案例增加

聯合國一份報告指出，北韓政府執行死刑有不斷增加的趨勢，包括對被抓到觀賞和傳播外國電影與電視劇的民眾進行處決。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，該報告指出，仍然與外界隔絕的這個獨裁國家不僅更嚴格限制人民的自由，也有更多民眾遭到強迫勞動。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發現，過去十年來，北韓當局已加強對「人民生活各層面的控制」。

報告結論指出，「在當今世界上，沒有任何其他國家的人民蒙受這種限制」，並強調監控行動已變得「更無所不在」，其中部分原因拜科技進步所賜。

根據對過去十年300多名脫北者訪談整理出的這份報告發現，北韓判處死刑頻率有升高趨勢。

自2015年以來，北韓至少實施6項可處死刑的新法，由於領導人金正恩致力於限制人民取得資訊，其中一項罪行為觀看和分享諸如外國電影和電視劇等媒體內容。

脫北者告訴聯合國研究人員，自2020年以來，有更多因散播外國影音內容而遭到處決的案例。受訪者描述，這些處決通常會在公開場合進行槍決，以對民眾製造恐懼、嚇阻違法行為。

2023年成功脫北的姜圭悧（Kang Gyuri，譯音）向BBC表示，她的3名友人因為被抓到接觸南韓內容而遭處決。她親眼見證一位年僅23歲、遭判處死刑友人的審判。

她說：「他和毒品犯一起受審。現在對這些罪一視同仁。」她並表示，自2020年起，社會上的恐懼氛圍愈加濃烈。

報告指出，自2019年金正恩拒絕與西方及美國進行外交接觸，轉而專注發展軍武後，北韓民眾的生活與人權狀況「有所退化」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885