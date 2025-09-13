以色列計畫接管加薩市 影像顯示數週內1800建物毀損

根據美國有線電視新聞網（CNN）透過衛星影像分析顯示，自以色列宣布計畫接管加薩市以來的數週內，以軍已在加薩市及其周邊摧毀或損壞超過1800棟建築物。

CNN以商業衛星公司「星球實驗室公司」（PlanetLabs）於9月5日拍攝的衛星影像，與以色列批准新一波攻勢次日的8月9日影像相比，顯示出現大規模拆除行動，多數為住宅建築。

大部分毀損集中於市中心以南的賽圖恩（Zeitoun）地區。以軍在9月初從當地撤離，並摧毀了一所曾經用作基地的學校。

根據CNN分析，在8月9日至17日之間，以色列軍隊也拆毀加薩市東部塔法區（Al-Tuffah）地區的一部分，這個地區曾收容數千名流離失所的巴勒斯坦人。

在加薩市以北的賈巴利亞（Jabalya），以軍也夷平超過750棟建築。

8月9日至9月5日間拍攝的6張衛星照片顯示，大部分毀損並非因空襲或戰鬥直接造成，而是以軍緩慢地以挖土機與推土機執行逐區拆除工程所致。

以軍9日在擴大軍事行動前，命令所有巴勒斯坦平民撤離加薩市及「所有社區」，引發外界對情勢惡化的憂慮。

以色列堅稱攻占加薩市是擊潰巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的關鍵，並宣稱軍方鎖定的目標包括澤圖恩（Zeitoun）和賈巴利亞（Jabalia）在內地區的哈瑪斯成員與「恐怖主義基礎設施」。目前以色列宣稱已控制加薩市約40%地區。