以軍稱加薩市已25萬人撤離 聯合國估當地居民百萬

以色列軍方今天表示，過去幾週內已有25萬多人離開加薩市（Gaza City）前往加薩走廊（Gaza Strip）其他地方。這段期間以軍對這座加薩走廊最大城市加強攻勢。

法新社報導，以軍阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體平台X發文表示：「根據以色列國防軍（IDF）估算，已有25萬餘名加薩市居民為了自身安全搬離這座城市。」

#عاجل 🔴 يا سكان غزة، وفق التقديرات في جيش الدفاع انتقل أكثر من ربع مليون من السكان والمقيمين في مدينة غزة الى خارج المدينة حفاظًا على سلامتهم.



⭕️أحثكم، من أجل سلامتكم انتهزوا شارع الرشيد وانتقلوا فورًا إلى المنطقة الانسانية في المواصي والى المناطق الخالية في مخيمات الوسطى مثلما… pic.twitter.com/1HasRrtyol — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 2025年9月13日

而據聯合國（UN）估計，約有100萬名巴勒斯坦人居住加薩市和周邊地區。

聯合國和國際社會成員先前已對以軍進攻加薩市提出警告，擔心這將導致當地原已嚴峻的人道情勢進一步惡化。

儘管以色列面臨國際間越來越大壓力要求停火，但仍表示決心藉由攻占其視為哈瑪斯（Hamas）最後大本營之一的加薩市來瓦解這個巴勒斯坦激進組織。

以軍今天在加薩市西區空投傳單敦促居民撤離，內容寫道：「以色列軍隊正以非常強烈武力在你的區域作戰。...為了自身安全，請即刻...撤離至加薩乾河（Wadi Gaza）以南。」