快訊

最貴一泡尿！2屁孩在海底撈「往鍋撒尿」 法院判賠935萬元

U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

聽新聞
0:00 / 0:00

以軍稱加薩市已25萬人撤離 聯合國估當地居民百萬

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導
以色列軍方今天表示，過去幾週內已有25萬多人離開加薩市前往加薩走廊其他地方。這段期間以軍對這座加薩走廊最大城市加強攻勢。圖／路透社
以色列軍方今天表示，過去幾週內已有25萬多人離開加薩市前往加薩走廊其他地方。這段期間以軍對這座加薩走廊最大城市加強攻勢。圖／路透社

以色列軍方今天表示，過去幾週內已有25萬多人離開加薩市（Gaza City）前往加薩走廊（Gaza Strip）其他地方。這段期間以軍對這座加薩走廊最大城市加強攻勢。

法新社報導，以軍阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體平台X發文表示：「根據以色列國防軍（IDF）估算，已有25萬餘名加薩市居民為了自身安全搬離這座城市。」

而據聯合國（UN）估計，約有100萬名巴勒斯坦人居住加薩市和周邊地區。

聯合國和國際社會成員先前已對以軍進攻加薩市提出警告，擔心這將導致當地原已嚴峻的人道情勢進一步惡化。

儘管以色列面臨國際間越來越大壓力要求停火，但仍表示決心藉由攻占其視為哈瑪斯（Hamas）最後大本營之一的加薩市來瓦解這個巴勒斯坦激進組織。

以軍今天在加薩市西區空投傳單敦促居民撤離，內容寫道：「以色列軍隊正以非常強烈武力在你的區域作戰。...為了自身安全，請即刻...撤離至加薩乾河（Wadi Gaza）以南。」

以色列 聯合國 哈瑪斯 加薩走廊 巴勒斯坦

延伸閱讀

以色列空襲杜哈後 川普紐約宴請卡達總理

以色列加強攻擊加薩50死 英法德呼籲立即停火

華郵：摩薩德拒絕從命 迫使內唐亞胡空襲卡達獵殺哈瑪斯高層失手

聯合國大會表決支持不含哈瑪斯的巴勒斯坦國 以色列批可恥

相關新聞

對台日進行消耗戰？中國大陸無人機頻犯領空 日本擬也派無人機應對

讀賣新聞報導，日本防衛省正考慮用無人機來對付中國大陸的無人機，抑制戰鬥機緊急起飛攔截的高昂成本。報導指出，防衛省內部有人...

以色列計畫接管加薩市 影像顯示數週內1800建物毀損

根據美國有線電視新聞網（CNN）透過衛星影像分析顯示，自以色列宣布計畫接管加薩市以來的數週內，以軍已在加薩市及其周邊摧毀...

以軍稱加薩市已25萬人撤離 聯合國估當地居民百萬

以色列軍方今天表示，過去幾週內已有25萬多人離開加薩市（GazaCity）前往加薩走廊（Gaza Strip）其他地方。...

駐雪梨辦事處處長投書澳媒 提醒「別信中共謊言」

澳洲金融評論報刊登駐雪梨辦事處處長吳正偉投書，指中國共產黨曲解「開羅宣言」和「波茨坦公告」，藉著顛倒歷史來合理化其侵吞台...

尼泊爾首位女性總理上任 總統解散國會明年3月大選

在致命的反貪腐抗議後，隨著宵禁放寬、臨時總理宣誓就職，尼泊爾首都今天逐漸恢復秩序，民眾生活重回常軌。同時尼泊爾總統宣布解...

軍政府午夜空襲高中 緬甸若開軍：釀至少19學生喪命

緬甸一個少數民族武裝團體今天表示，軍政府對西部若開邦發動空襲，造成包括孩童在內的至少19名學生死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。