駐雪梨辦事處處長投書澳媒 提醒「別信中共謊言」

澳洲金融評論報刊登駐雪梨辦事處處長吳正偉投書，指中國共產黨曲解「開羅宣言」和「波茨坦公告」，藉著顛倒歷史來合理化其侵吞台灣的野心。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站昨天刊登吳正偉的文章，標題為「別相信中國所撒下關於台灣的謊言」（Don’t believe China’s lies about Taiwan）。

文章一開始就提到北京9月3日舉行的閱兵式，吳正偉指出，奉行專制政治的中國共產黨「竟然利用反法西斯抗戰勝利紀念活動，當成是配合中共說法和散播假消息的工具」，吳正偉認為這是讓人感到「諷刺」的做法。

吳正偉提醒，中共以「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」為名而進行的活動，其實是旨在散佈假訊息；他指「中國共產黨公然歪曲歷史，聲稱『開羅宣言』（Cairo Declaration）、『波茨坦公告』（Potsdam Proclamation）和日本無條件投降，是台灣作為中國不可分割一部分的證明；但這種說法，全是荒謬的謊言。」

吳正偉又提醒：「對抗日本軍國主義和法西斯主義的政府，是中華民國，即亞洲第一個民主國家，就是今天的台灣。當時，共產中國甚至還不存在。」

吳正偉解釋，法西斯主義曾經替世界帶來禍害，但同樣不容忽視的是，「共產主義至今仍在威脅著我們，它正在危害世界和平與穩定。」

吳正偉提到，俄羅斯普亭政權揮軍入侵烏克蘭、中共對台灣的野心，以及北韓的飢荒和動盪，都是專制獨裁政權正在危害世界的事例。

吳正偉批評中國、俄羅斯和北韓試圖利用「勝利」紀念活動歪曲歷史；尤其是中國「惡意歪曲聯合國大會第2758號決議；該決議僅僅涉及中國在聯合國的代表權問題，既沒有宣稱台灣是中華人民共和國一部分，也沒有授予中華人民共和國代表台灣的權利。」

吳正偉澄清，「聯合國大會第2758號決議只有大約150個字，當中並沒有提及台灣；因此，該決議並不構成聯合國關於台灣政治地位的制度性立場，也並不代表國際社會對中華人民共和國『一中原則』持有共識。」

吳正偉強調，「唯有台灣民選政府，才可以在聯合國體系和國際舞台上代表其2300萬人民。」

吳正偉還提到，「衷心感謝澳洲參議院和新南威爾斯州議會，分別於去年8月和10月一致通過動議，反對中華人民共和國對聯合國大會第2758號決議的解讀；有關動議內容均指出，中共對台灣的主權並不成立，無權決定台灣未來在聯合國的地位。」

吳正偉又提醒，澳洲參議院和新州議會的有關動議均堅稱，2758號決議並未限制台灣參與國際組織。

吳正偉批評中國「持續歪曲聯合國大會第2758號決議，並向其他聯合國成員國施壓，脅迫其他成員國接受其錯誤說法，侵犯了主權國家決定與台灣關係的權利；這是試圖改變兩岸現狀，並試圖在法理上替未來軍事入侵台灣提供藉口；中國的行為嚴重威脅印太地區的和平、穩定與繁榮。」

吳正偉認為，國際社會不能袖手旁觀，聯合國更必須避免淪為中國打壓台灣的工具。他指與台灣分享共同理念的國家應該致力維護「聯合國憲章」和以規範為基礎的國際秩序，防止聯合國以及屬下機構和組織遭受來自中國的政治操縱。