衝突再升溫…巴基斯坦西北部軍車遭伏擊 當局：12士兵喪生
根據巴基斯坦當地政府及安全官員告訴法新社，今天在該國西北部發生軍事車隊遭巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）伏擊事件，造成至少12名士兵喪生。
自2021年阿富汗塔利班重掌喀布爾政權以來，巴基斯坦與阿富汗接壤的邊境地區武裝衝突再度升溫。
當地政府官員表示，事發時軍事車隊於凌晨4時左右行經南瓦茲里斯坦（South Waziristan）地區某城鎮，「武裝分子從兩側以重型武器開火」，導致12名士兵死亡、4人受傷。
駐守當地的安全官員證實傷亡人數，並表示襲擊者已奪走軍事車隊的武器。
巴基斯坦塔利班在社群媒體發文，聲稱對這起襲擊事件負責。
巴基斯坦塔利班雖與阿富汗塔利班（Afghan Taliban）分屬不同組織，但關係密切。
這是數月來發生在巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）最致命的襲擊之一。該省一度大部分區域都在巴基斯坦塔利班控制之下，直到2014年展開軍事行動後，巴基斯坦塔利班勢力才被逐步擊退。
