快訊

同學震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格曝光

綠營稱美濃大峽谷地主是「自家特助」 柯志恩批造謠怒提告

尼泊爾首位女性總理上任 總統解散國會明年3月大選

中央社／ 加德滿都13日綜合外電報導
尼泊爾總統府宣布，前首席大法官卡齊（Sushila Karki，又譯卡爾基）宣誓就職為新總理。圖／路透
尼泊爾總統府宣布，前首席大法官卡齊（Sushila Karki，又譯卡爾基）宣誓就職為新總理。圖／路透

在致命的反貪腐抗議後，隨著宵禁放寬、臨時總理宣誓就職，尼泊爾首都今天逐漸恢復秩序，民眾生活重回常軌。同時尼泊爾總統宣布解散國會，並訂於明年3月舉行大選。

綜合法新社與路透社報導，在暴力示威推翻政府、國會大樓付之一炬後，軍方一度出動大批士兵進駐街頭，如今已逐步撤離。

這場自尼泊爾結束10年內戰、2008年廢除君主制以來最嚴重的動亂，至少造成51人喪生。總理奧利（KPSharma Oli）宣布請辭後，至今行蹤成謎。

73歲的前首席大法官卡齊（Sushila Karki，又譯卡爾基）昨天晚間宣誓成為臨時總理，肩負起恢復秩序與回應民眾無貪腐未來的責任。

總統鮑德爾（Ramchandra Paudel）昨天晚間宣布解散國會，訂於2026年3月5日舉行大選。

總統府昨天發表聲明表示，總統已經「解散眾議院……並將2026年3月5日（週四）訂為選舉日期」。

加德滿都今天上午街頭氣氛趨於平和，市場開張、交通恢復，家庭也開始前往寺廟參拜。

對許多尼泊爾人來說，卡齊的任命既具象徵意義，也承載變革希望。

51歲的社工巴塔萊（Suraj Bhattarai）說：「尼泊爾首位女性總理上任。我們相信，前首席大法官出身的總理會回應尼泊爾對抗貪腐的努力。」

以獨立著稱的卡齊是在陸軍司令席格代爾（AshokRaj Sigdel）及總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）與這場「Z世代示威」的代表經過密集協商後出任。

數以千計的青年運動人士透過Discord應用程式討論接下來的行動，並推舉卡齊為領袖人選。

23歲的馬加爾（Durga Magar）說：「臨時政府的決定對目前來說是好的。對人民，尤其是年輕人來說，當前的最大問題是貪腐。」

尼泊爾當局關閉社群媒體，引發「Z世代示威」，數以千計的年輕人發動激烈抗爭，走上街頭表達對政府貪腐的不滿，也反映出尼泊爾長期存在的經濟困境。

根據世界銀行數據，尼泊爾15至24歲青年失業高達1/5，而人均國內生產毛額（GDP）僅1447美元。

總理 尼泊爾 大法官

延伸閱讀

尼泊爾政變迎首位女總理 她73歲曾任首席大法官批貪腐

前大法官卡齊宣誓就任尼泊爾總理 帶領過渡政府

台人受困尼泊爾求援遭冷回 外交部：虛心檢討 審慎處理每一個案

尼泊爾暴動 台人受困當地致電求援遭冷回？我外交部發聲了

相關新聞

對台日進行消耗戰？中國大陸無人機頻犯領空 日本擬也派無人機應對

讀賣新聞報導，日本防衛省正考慮用無人機來對付中國大陸的無人機，抑制戰鬥機緊急起飛攔截的高昂成本。報導指出，防衛省內部有人...

駐雪梨辦事處處長投書澳媒 提醒「別信中共謊言」

澳洲金融評論報刊登駐雪梨辦事處處長吳正偉投書，指中國共產黨曲解「開羅宣言」和「波茨坦公告」，藉著顛倒歷史來合理化其侵吞台...

尼泊爾首位女性總理上任 總統解散國會明年3月大選

在致命的反貪腐抗議後，隨著宵禁放寬、臨時總理宣誓就職，尼泊爾首都今天逐漸恢復秩序，民眾生活重回常軌。同時尼泊爾總統宣布解...

軍政府午夜空襲高中 緬甸若開軍：釀至少19學生喪命

緬甸一個少數民族武裝團體今天表示，軍政府對西部若開邦發動空襲，造成包括孩童在內的至少19名學生死亡

川普稱俄無人機「誤闖 」遭波蘭駁斥 北約東翼哨兵防禦

俄羅斯19架無人機10日進入波蘭領空，美國CBS新聞報導，波蘭資深官員們12日反駁美國總統川普所說，俄羅斯無人機進入波蘭...

尼泊爾政變迎首位女總理 她73歲曾任首席大法官批貪腐

尼泊爾總統府宣布，前首席大法官卡齊（Sushila Karki，又譯卡爾基）12日宣誓就職為新總理。尼泊爾近日爆發造成死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。