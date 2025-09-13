聽新聞
軍政府午夜空襲高中 緬甸若開軍：釀至少19學生喪命
緬甸一個少數民族武裝團體今天表示，軍政府對西部若開邦發動空襲，造成包括孩童在內的至少19名學生死亡。
法新社報導，反叛組織若開軍（Arakan Army）正為取得若開邦（Rakhine）控制權而與軍政府激戰，過去一年期間已經拿下當地大片區域。
緬甸自2021年軍方推翻翁山蘇姬（Aung San SuuKyi）文人政府後，爆發大規模武裝反抗，全國陷入血腥動盪，若開邦衝突是其中一部分。
若開軍今天在Telegram發布聲明指出，喬克濤鎮（Kyauktaw）兩所私立高中於午夜剛過時遭受攻擊，造成年齡介於15歲至21歲的19名學生喪生、22人受傷。
聲明將責任歸咎於軍政府。法新社聯繫軍政府發言人進行求證，迄無回應。
當地媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）報導，軍政府一架戰機於夜間對學校投下兩枚500磅炸彈，當時學生正在睡覺。
聯合國兒童基金會（UNICEF）在聲明中譴責這起「殘酷攻擊」，強調「若開邦不斷升級的毀滅性暴力模式為之加劇，兒童與家庭付出最終代價」。
