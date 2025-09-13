快訊

對台日進行消耗戰？中國大陸無人機頻犯領空 日本擬也派無人機應對

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本防衛省正考慮用無人機來對付中國大陸的無人機，抑制戰鬥機緊急起飛攔截的高昂成本。圖／路透
日本防衛省正考慮用無人機來對付中國大陸的無人機，抑制戰鬥機緊急起飛攔截的高昂成本。圖／路透

讀賣新聞報導，日本防衛省正考慮用無人機來對付中國大陸的無人機，抑制戰鬥機緊急起飛攔截的高昂成本。報導指出，防衛省內部有人認為，「中國增加單價低廉的無人機飛行，對日本與台灣進行消耗戰」。

現在雷達等偵測到可能侵入領空的航空器或無人機時，原則上會派兩架戰鬥機緊急起飛。但戰鬥機單價高，燃料費與飛行員人事費用也不低，防衛省計畫使用海上自衛隊將購入的美國製無人機「MQ-9B 海上衛士（Sea Guardian）」，用3年時間來驗證效果。

海自為加強在東海等海域的情報蒐集，預計2027年度購入海上衛士，空自將確認用這種無人機能否追蹤或監視其他無人機，確認緊急起飛時的應對能力。防衛省已在今年下半年編列11億日圓的預算。

防衛省在西南群島周邊等地確認、且緊急起飛應對的中國無人機的次數，2024年度達30架，是2023年度9架的三倍以上。今年度截至8月底，也已確認16架。

日本內閣會議6月時已決議，未來若有無人機侵擾領空，即便評斷無任何威脅，自衛隊也可將其擊落。不過海上衛士沒有搭載警告或攻擊功能。

