二度出馬！小泉進次郎對支持者表態參選自民黨總裁

每日新聞13日報導，日本農林水產大臣小泉進次郎（44歲）13日在神奈川縣橫須賀市舉行的支持者會議上，表明將參加自民黨臨時總裁選舉。正式宣布記者會預計下周舉行。

去年秋季總裁選舉中，在決選投票被石破茂逆轉擊敗的前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（64歲）也已確定參選，預計本屆總裁選將以小泉與高市為中心展開角逐。

此次會議為非公開形式。會後接受記者採訪時，後援會長森洋表示，小泉在會中表示：「希望再次將黨團結起來，面對在野黨，並關注國民最關心的物價對策等多項不安。」他同時透露，小泉已「與夥伴們決定挑戰這項職責」，正式表達參選意向。

這將是小泉第二次挑戰黨魁。自去年秋季以來，自民黨在眾院選舉、東京都議會選舉及參院選舉等重要選舉中連續失利，黨內對具備傳播力的小泉寄予厚望。本屆總裁選預計有5人參選，小泉將成為有力候選人之一。

上次選舉中，小泉在黨員票表現不突出，中盤以後失速。此次面對作為保守派且在黨員中人氣高的高市，小泉能否有效觸及黨員，將是勝負的關鍵。

小泉出生於橫須賀市，畢業於關東學院大學，並於美國哥倫比亞大學取得碩士學位。2009年首次當選眾議院議員，目前已連任六屆。2019年在第2次安倍內閣中，首次擔任環境大臣。父親為前首相小泉純一郎，妻子為播報員瀧川克里斯汀。