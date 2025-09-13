北韓將召開執政黨全代會 擬公布推動核武軍力政策

北韓官媒今天報導，北韓國家領導人金正恩表示，在即將召開的執政黨勞動黨第9次全國代表大會中，平壤當局將公布並進推動核武庫及傳統軍事力量發展的政策。

根據國營的北韓中央通信社（KCNA），金正恩本週視察武器研發機構時指出，平壤當局「將提出同時推動核武及傳統軍事力量建設的政策」。

金正恩也強調，必須將北韓的傳統軍事力量「現代化」，但未明確提及全代會的召開日期。

分析人士則預估，全代會將於明年初舉行。

南韓智庫「韓國統一研究院」（KINU）北韓專家洪敏（Hong Min，音譯）告訴法新社：「這在本質上反映（金正恩的）觀點，即單憑核武帶來的威懾力有限。平壤當局正試圖透過將傳統軍火庫現代化，以提升其作戰能力。」

洪敏談到：「北韓與俄羅斯的軍事技術合作似乎也擴及傳統武器領域，在（北韓）即將召開的會議中，為『現代戰爭』量身打造的現代化計畫可能被列為中長期目標。」