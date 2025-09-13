日本自民黨總裁選舉競爭態勢底定 爭取「石破票」成勝敗關鍵

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導

自民黨總裁選的大框架已經確定。日本時事新聞13日報導，農林水產大臣小泉進次郎已明確表示有意參選，與前經濟安全保障擔當大臣高市早苗等共計五人將展開競爭。這五位候選人均延續去年總裁選的參選經驗，擁有一定的基礎票數。各陣營均認為，石破茂過往累積的「石破票」將對勝負產生決定性影響，因此正積極爭取這部分選票。

在上一次總裁選中，石破茂在第一輪投票中獲得國會議員票46票，位居九位候選人中的第三名。在議員票比重較大的決選投票中，靠著副總裁菅義偉及前首相岸田文雄的支持，高市早苗被逆轉而惜敗。

值得注意的是，石破茂過去一直批評黨內運作，並在參院選慘敗後，曾被要求下台。但隨著局勢轉變，自民黨內對石破茂的態度從要求下台逐漸轉為「尊重」，這背後受到陣營資深議員建議影響。例如，小林鷹之曾否定石破茂提出的防災廳創設，資深議員則提醒小林「不應完全否定首相的努力」，顯示石破票是兵家必爭。

此外，舊茂木派前幹事長茂木敏充在11日的出馬記者會中提及日美關稅談判，表示「坦率地對首相給予肯定」。官房長官林芳正作為政府核心，一直支持石破茂。石破茂多次對周邊強調，「政權運作靠林先生等人」。

另一方面，小泉進次郎的參選引發討論。有舊茂木派中堅議員認為，小泉雖與石破茂合作推動米價調降，但最終在首相官邸「勸說」首相請辭，似乎有「以首相為墊腳石」之嫌。小泉在12日記者會中提到，自己準備離開首相府時被召回，強調「首相還想多聊一些」，暗示積極爭取曝光與好感度。

高市早苗則於11日與岸田文雄會面。雖然岸田曾領導黨內自由派力量「宏池會」，政策立場存在差異，但據悉高市仍在決選投票前探索合作可能性，以整合支持力量。

