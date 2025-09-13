以色列加強攻擊加薩50死 英法德呼籲立即停火

加薩民防機構表示，以色列加強攻擊加薩市之際，以軍今天的軍事行動使50人死亡。德國、英國、法國同天呼籲以色列「立即」停止進攻，並譴責以色列本週稍早空襲卡達。

法新社報導，以色列計劃奪取加薩走廊（GazaStrip）最大城加薩市（Gaza City），並宣稱這座城市是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）最後的據點之一。

哈瑪斯於2023年10月突襲以色列，引發以哈戰爭。

聯合國（UN）與多國已警告，以軍的攻擊恐使加薩市極為嚴峻的人道局勢進一步惡化。聯合國已宣布當地爆發飢荒。

加薩民防組織指出，位在在巴勒斯坦自治區加薩走廊北部的加薩市今天有35人喪命，另外有15人在其他區域死亡。

以軍表示，持續在加薩市「大規模打擊恐怖份子的基礎設施及高樓層建築」。

由於媒體受到限制，難以前往當地多處區域，法新社無法獨立查證民防機構與以軍的說法。

以軍上週開始鎖定當地高樓層建築，聲稱這些建物被哈瑪斯利用。以軍也在今天宣布，「將加強打擊目標」，以便干擾哈瑪斯的行動，並「減少我方部隊受到的威脅，當作下一階段行動的準備」。

加薩民防組織指出，加薩市西北地區也遭受致命性的攻擊。罹難者親屬蘇爾坦（Hazem al Sultan）告訴法新社，「多數罹難者為兒童與婦女…只有兩具遺體是完整的，其他遺體都是支離破碎的」。

在加薩市的西法醫院（Al-Shifa Hospital），哀悼者為裹在白布中的死者祈禱，其中一些遺體的大小明顯是兒童。以色列軍方未回應有關這波攻擊的置評要求。

德國、英國、法國三國外長今天發布聯合聲明，「緊急呼籲以色列立即停止在加薩市的軍事行動，這些行動已造成大量平民流離失所與死傷，以及關鍵基礎設施被摧毀」。

這份聲明也指出，「必須聚焦達成永久性停火，且釋放所有剩餘人質，以及提供加薩大量援助以終結飢荒…我們要求聯合國與非政府人道組織，能在加薩走廊所有地區安全工作，包含當地北部區域」。

這3個國家外長的聯合聲明，也譴責以軍本月9日跨境空襲卡達首都杜哈（Doha）鎖定位在當地的哈瑪斯官員，是「侵犯卡達主權，而且使這個地區面臨緊張進一步升溫的風險」。