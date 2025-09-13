日本自民黨總裁選舉可能5人角逐 高市、小泉呼聲高

日本執政黨自民黨總裁選舉22日公告、10月4日投開票，參選者可能有5人。日媒最新民調顯示，有意參選的前經濟安全保障大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎的支持率居前兩名。

有關自民黨總裁的適任人選，日本共同社11、12日實施全國緊急電話民調結果顯示，支持高市早苗的民眾占28.0%、小泉進次郎22.5%、官房長官林芳正11.4%。

第4名以下是自民黨前幹事長茂木敏充及前數位大臣河野太郎，兩人都是6.1%。前外務大臣上川陽子3.8%、前經濟安保大臣小林鷹之3.6%、財務大臣加藤勝信0.4%。

共同社報導，小泉出馬參選自民黨總裁選舉的立場大致確定，明天與他選區神奈川縣橫須賀市的支持者等協商後，最快下週舉行記者會。

此外，高市早苗、林芳正、小林鷹之可能也於下週舉行記者會宣布參選。茂木敏充日前已舉行記者會正式宣布參選。

民調顯示，民眾被問及首相、自民黨總裁石破茂的下台是否有助於自民黨挽回人民的信賴時，回答「無助於挽回」者占76.4%、回答「有助於挽回」者占19.6%。

自民黨目前在眾議院、參議院都是「少數執政黨」（未取得過半席次），民眾被問及認為自民黨應尋求與與哪個在野黨合作時，回答「國民民主黨」者占34.3%，居最多。其次是「立憲民主黨」31.2%、日本維新會25.0%、參政黨16.4%。

民調顯示，石破內閣支持率為34.5%，相較於本月6、7日實施的民調，上升1.8個百分點。內閣不支持率為51.4%。