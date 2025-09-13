白俄羅斯與俄國聯合軍演 北約東翼戒備防範挑釁

快訊

中央社／ 維爾紐斯12日專電

俄羅斯與白俄羅斯12日展開「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍事演習，周邊各國紛紛升高戒備。波蘭關閉白俄邊境，拉脫維亞宣布緊急狀態，立陶宛則加強防務並與盟國軍演，防範潛在挑釁。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，白俄羅斯國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）5月表示今年演習規模將縮減，地點從西部邊境改到中部舉行。官方稱約1萬3000名軍人參加，但立陶宛情報機構估計實際規模可能接近3萬人，其中包含約2000名俄羅斯士兵。

分析人士指出，規模縮減反映俄羅斯正分身於對烏克蘭的戰事。2021年舉行的「西部」演習曾有約20萬人參加，數月後俄羅斯即利用自國與白俄領土對烏克蘭發動全面侵略。

白俄羅斯邀請北約及歐洲安全與合作組織（OSCE）觀察此次演習，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）近期更提及與西方關係可能「解凍」。

據報導，本次演習將測試核武器作戰規劃與「榛果樹」（Oreshnik）彈道飛彈系統部署，並進行防空、反入侵及戰術航空支援等演練，同時檢驗「俄白聯盟」（Union State）的軍事備戰能力。

在波羅的海國家與波蘭看來，軍演帶來的主要威脅並非全面攻擊，而是小規模事件。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）強調，雖然演習並未顯示立即侵略跡象，但不可排除無人機入侵或領空侵犯等挑釁行為的風險。

分析人士警告，演習也可能被用來加強俄羅斯在烏克蘭的行動。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）稍早宣布，演習期間將關閉白俄羅斯邊境，並已在邊界部署4萬名軍人。拉脫維亞則因演習與非法移民壓力，宣布邊境區域進入緊急狀態。

立陶宛雖未封鎖邊境，但在白俄邊境設立7至8公里的禁飛區，加強北約軍隊部署，並提升巡邏與邊境檢查力度，同時也與盟國舉行演習，高度戒備。

立陶宛內政部長康德拉托維奇（VladislavKondratovič）指出，為避免給仍在白俄羅斯的歐盟公民造成壓力，立陶宛未封鎖邊境，但強調邊境警衛可以在挑釁事件發生時立即關閉邊境。

華沙分析人士警告，此次演習部分設計恐針對「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Corridor）進行模擬。這段約65公里的走廊連接波蘭與立陶宛，並將白俄與俄羅斯高度軍事化的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）隔開，長期被北約視為最脆弱戰略要點之一。

