華郵：摩薩德拒絕從命 迫使內唐亞胡空襲卡達獵殺哈瑪斯高層失手

華盛頓郵報13日獨家披露，以色列空襲卡達獵殺哈瑪斯領導層引發眾怒，背後原因竟然是神通廣大的摩薩德（特情局）不願執行地面暗殺任務！以色列被迫改採空襲方案，而這次空襲未能成功擊中目標。

據兩名熟悉此事的以色列人士透露，摩薩德近期制定一項地面行動計畫，原計畫是派安插在多哈的特工直接刺殺哈瑪斯領導人，但該行動最後喊卡。

消息人士指出，摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）反對在卡達殺害哈瑪斯官員，部分原因是此舉可能破壞摩薩德與卡達之間建立的外交及情報合作關係。卡達一直接待哈瑪斯高層，並在哈瑪斯與以色列之間斡旋停火談判。

摩薩德對地面行動的保留態度，最終導致空襲，也可能影響成功率。這反映出以色列安全機構內部對總理內唐亞胡下令的攻擊存在廣泛疑慮。雖然以色列安全官員普遍認為所有哈瑪斯領導人，包括居住海外者，最終都應被追蹤並消滅，但許多人質疑行動時機，因為哈瑪斯官員當時正聚集在卡達，而卡達是美國重要盟友；同時，這些官員正考慮川普提出的提案，即以釋放被困於加薩的以色列人質換取停火。

以色列未派遣摩薩德特工，而是改用次要方案：派遣15架戰機遠距發射10枚飛彈。哈瑪斯表示，此次空襲未能擊斃包括代理領袖哈亞（Khalil al-Hayya）在內的高層官員。哈瑪斯指出，攻擊反而造成其代表團多名親屬與助手，以及一名卡達軍官喪生。以色列官員迄今尚未公開分享對行動結果的評估，但根據一名熟悉行動細節的人士表示，空襲後立即的情況顯示，「以色列沒有命中他們想要的人」。

另一名了解摩薩德內部異議的以色列人士質疑內唐亞胡的時機。他說：「我們一、兩年或四年後都能抓到他們，摩薩德知道如何做到。為什麼非要現在做？」他指的是在全球任何地方秘密刺殺哈瑪斯領導人的可能性。

分析人士認為，內唐亞胡一直傾向對加薩市發動全面地面入侵，可能對停火談判失去耐心。他已揚言，不排除再度空襲卡達。