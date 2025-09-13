快訊

網紅賓賓哥涉打雲林阿公！圤智雨曝音檔疑似「認甩巴掌、對員工下封口令」

轉型正義！台東2座50年蔣公銅像將「就地拆除銷毀」 國產署說理由

波蘭領空遭入侵 法國派戰機協防並召見俄國大使

中央社／ 巴黎13日專電

波蘭領空本月10日遭多架俄羅斯無人機入侵，法國翌日宣布派遣3架飆風（Rafale）戰機協助波蘭捍衛領空，12日也召見俄國大使表達不滿。

波蘭在北大西洋公約組織（NATO）盟國支援下擊落一些無人機，隨後在與白俄羅斯、烏克蘭邊境空域限制飛航。

法國電視一台（TF1）報導，至少有21架俄羅斯無人機入侵波蘭空域，有3架被擊落，其他大部分飛了數百公里才落地，可能是因為燃料耗盡。

盟軍未能擊落所有無人機，但北約駐歐洲部隊最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）認為，出動飛機防禦無人機攻擊時，都必須視數量和去向，選擇要攔截哪些目標；法方也做出同樣分析，一名軍方消息人士說，北約防空系統擊落了「最具威脅性」的目標。

但也有專家持不同意見。TF1和LCI電視台的國防事務顧問賽爾馮（Pierre Servent）說，無人機是一種難以攔截的目標，但畢竟還是「在波蘭領空飛了250公里」，防禦任務不算很成功。

波蘭11日援引北大西洋公約第4條，即在受到威脅的情況下，要求盟國展開緊急磋商。

法國迅速做出回應，總統馬克宏（EmmanuelMacron）在社群平台Ｘ發文說，繼俄羅斯無人機入侵波蘭領空後，他決定派遣3架飆風戰機，與北約盟國共同協助保護波蘭和歐洲東側空域。

俄國當局則否認涉事，12日還與白俄羅斯如期舉行「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍事演習。

與此同時，法國外交部召見俄羅斯大使。外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）接受法國電台France Inter訪問時表示，法方表達北約及其盟國擁有強大的防禦力和嚇阻力，俄羅斯必須停止試探、停止試圖恐嚇北約國家。

巴霍還說：「不管有意無意，不管是不是意外，這件事都很嚴重，絕對令人無法接受。（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Poutin）數不清的挑釁行為又增加了一次。」

其他歐洲國家也相繼宣布支援波蘭的行動。德國表示，保護波蘭空域的任務將延長3個月，為此任務派出的歐洲戰機（Eurofighter）也從兩架增為4架。

荷蘭決定加速交付兩套愛國者飛彈設備，並部署防空系統和反無人機系統；捷克將派遣3架米17（Mi-17）直升機。波蘭表示，英國也將派出歐洲戰機。

波蘭 北約 白俄羅斯

延伸閱讀

無人機入侵、大規模軍演 北約東翼面臨多大危險？俄羅斯劍指西方

俄羅斯無人機入侵波蘭 川普首度公開表態：「可能是個錯誤」

直擊美軍陸戰隊城鎮作戰訓練 無人機為基本工具

波蘭領空遭入侵 軍事專家：俄方複合挑釁

相關新聞

移民就乖乖閉嘴？川普政府「追殺」個案 意在寒蟬效應

誰敢反對？川普政府對無證移民賈西亞的指控反覆變動，從人口販運、參與黑幫到家庭暴力，針對意味十足。司法部承認遣送他到薩爾瓦多違法，最高法院下令返美，川普政府現在試圖遣返他到烏干達或史瓦帝尼，無視保護令。 此案不僅威脅賈西亞，也影響4800萬美國移民，包括華裔學生與科技工作者。華府今年已撤銷4萬份簽證，凸顯川普政策濫權與選擇性起訴意圖。

日本自民黨總裁選舉可能5人角逐 高市、小泉呼聲高

日本執政黨自民黨總裁選舉22日公告、10月4日投開票，參選者可能有5人。日媒最新民調顯示，有意參選的前經濟安全保障大臣高...

華郵：摩薩德拒絕從命 迫使內唐亞胡空襲卡達獵殺哈瑪斯高層失手

華盛頓郵報13日獨家披露，以色列空襲卡達獵殺哈瑪斯領導層引發眾怒，背後原因竟然是神通廣大的摩薩德（特情局）不願執行地面暗...

美中台博弈／二級制裁劍指中國？川習會前須排除的障礙

中美防長、外長本周在24小時之內相繼通話，密集為可能登場的美中高峰會進行準備，川習會的最大誘因，就是達成貿易關稅協議，在前往高峰會的路上，雙方都小心翼翼生怕被障礙絆倒。目前最大的障礙，是歐盟對購買俄羅斯油氣的印度與中國，二級制裁呼聲再起。 資深國際新聞媒體人郭崇倫為讀者解析，美國如何應對壓力，推進川習會…

英國巡防艦通過台海 英國國防部：完全遵守國際法

由英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群2025年印太區域行動部署...

太平洋島國領導人達成新的與會規則

（德國之聲中文網）周五，在所羅門群島舉行的太平洋島國論壇18個成員國領導人閉門會議閉幕。會議的主要議題之一是今年引起爭議的“對話伙伴”被阻止與會的事件。 通常，太平洋島國論壇會邀請數十個觀察員國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。