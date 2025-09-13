民主剛果西北部兩船難 至少193人喪生多人失蹤

快訊

中央社／ 金夏沙12日綜合外電報導

根據剛果民主共和國當局以及國營媒體今天報導，西北部赤道省（Equateur Province）本週接連發生兩起船難，造成至少193人罹難，另有多人失蹤。

根據國營媒體，第一起事故發生在10日，地點位於巴桑庫蘇（Basankusu）地區，一艘機動船翻覆，奪走至少86條人命，其中多數為學生，還有若干人下落不明。

國營媒體引述現場消息報導，事故主因是「超載與夜間航行」。現場畫面顯示，村民聚集在岸邊哀悼遇難者。

第二起事故發生在11日晚間，地點距離前一起事故約150公里，位於盧科萊拉（Lukolela）地區馬朗熱村（Malange）附近的剛果河（Congo River）。一艘載有近500名乘客的大型木船起火後傾覆。人道事務部表示，共有209名乘客獲救。

目前尚不清楚兩起事故的具體原因，以及救援行動是否仍在持續進行。

