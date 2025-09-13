英國巡防艦通過台海 英國國防部：完全遵守國際法

由英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群2025年印太區域行動部署進入下半場，打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」今天由北向南通過台灣海峽。

英國國防部一名發言人回應中央社詢問表示，「里契蒙號」（HMS Richmond）穿越台海是「里契蒙號」作為航艦打擊群一部分，對台灣海峽的「例行性通過」。

這名發言人重申，英國海軍在任何地點的行動完全遵守國際法和國際規範，並依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）屢行自由航行權。航艦打擊群的部署行動凸顯英國致力促進印太區域的安全與繁榮，同時強化英國維護以規則為基礎的國際秩序的承諾。

中央社近日曾詢問，外界是否可預期在未來數天或數週，繼2021年9月之後，再度見證英國航艦打擊群編隊軍艦穿越台海，英國國防部當時即強調上述英國海軍行動皆遵守國際法的立場。

中國國防部在北京時間12日晚間近11時發布英文聲明宣稱，美國驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）及英國巡防艦（中國稱護衛艦）「里契蒙號」今天通過台灣海峽並「滋擾挑釁」；共軍東部戰區派遣海、空兵力，追蹤監控兩艘軍艦的行動。

2021年9月，由與「威爾斯親王號」同級的航艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）領軍的英國航艦打擊群在印太部署期間，當時同樣是打擊群一部分的「里契蒙號」曾在由東海赴越南途中，通過台灣海峽、主張自由航行權，引發北京不滿。

在「里契蒙號」今年9月12日通過台海以前，曾加入英國航艦打擊群2025年印太任務編隊的加拿大巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）及澳洲驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane），曾於台灣時間6日清晨通過台海。