快訊

iPhone 17登場掀手機降價潮！vivo V50狂降9千、iPhone 16現省5910元

切割四叉貓遭出征！雪坊優格強調「無政治立場」：不再與高度爭議人士合作

槍殺川普之友柯克嫌犯照片曝光…可能單獨作案 「彈殼刻有激進訊息」

聯合國大會表決支持不含哈瑪斯的巴勒斯坦國 以色列批可恥

中央社／ 紐約聯合國總部/耶路撒冷12日綜合外電報導

聯合國大會今天通過一項決議，支持推動以色列巴勒斯坦「兩國方案」，但排除哈瑪斯參與，以色列批評將鼓勵這個巴勒斯坦武裝組織繼續戰爭。

法新社報導，聯合國大會（General Assembly）這項決議以142票贊成、以色列和美國等10票反對，以及12票棄權獲得通過。

這項決議明確譴責哈瑪斯（Hamas），並要求這個武裝組織交出武器。

決議正式名稱為「關於和平解決巴勒斯坦問題及落實兩國方案的紐約宣言」（New York Declaration on thePeaceful Settlement of the Question of Palestine and theImplementation of the Two-State Solution），明確表示「哈瑪斯必須釋放所有人質」，以及聯合國大會譴責「哈瑪斯在2023年10月7日對平民發動的襲擊」。

決議還呼籲「集體行動，結束加薩戰爭，實現以兩國方案為基礎的公正、和平且持久地解決以巴衝突」。

巴勒斯坦自治政府副主席謝赫（Hussein al-Sheikh）對此表示歡迎，稱「展現了國際社會支持我們人民權利的意願，並構成結束占領、實現獨立建國的重要一步」。

以色列則批評，聯合國大會表決支持建立一個「沒有哈瑪斯的巴勒斯坦國」是可恥之舉，將鼓勵這個武裝組織繼續戰爭。

以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）在社群平台X發文指出：「這項決議並沒有推動和平解決方案，相反地，它鼓勵哈瑪斯繼續戰爭。以色列感謝所有沒有在大會中支持這項可恥決定的國家。」

哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

三軍士官開學典禮 賴清德：台海和平是世界安定的元素

被攻擊的「調停者」卡達：美國的戰略盟友，為何也是哈瑪斯海外基地？

以色列為打擊哈瑪斯空襲卡達 陸外交部譴責：擔憂地區局勢緊張升級

以色列突空襲卡達 泰晤士報分析「象徵加薩停火談判已破局」

相關新聞

無視兩國方案？內唐亞胡嗆聲 「永遠不會有巴勒斯坦國」

以色列總理內唐亞胡十一日在約旦河西岸的屯墾計畫簽署儀式致詞時，矢言不會允許建立巴勒斯坦國。他在以色列屯墾聚落阿杜敏舉行的...

美中台博弈／二級制裁劍指中國？川習會前須排除的障礙

中美防長、外長本周在24小時之內相繼通話，密集為可能登場的美中高峰會進行準備，川習會的最大誘因，就是達成貿易關稅協議，在前往高峰會的路上，雙方都小心翼翼生怕被障礙絆倒。目前最大的障礙，是歐盟對購買俄羅斯油氣的印度與中國，二級制裁呼聲再起。 資深國際新聞媒體人郭崇倫為讀者解析，美國如何應對壓力，推進川習會…

英國巡防艦通過台海 英國國防部：完全遵守國際法

由英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群2025年印太區域行動部署...

太平洋島國領導人達成新的與會規則

（德國之聲中文網）周五，在所羅門群島舉行的太平洋島國論壇18個成員國領導人閉門會議閉幕。會議的主要議題之一是今年引起爭議的“對話伙伴”被阻止與會的事件。 通常，太平洋島國論壇會邀請數十個觀察員國

密謀政變罪名成立 巴西前總統波索納洛遭判27年

巴西最高法院十一日判決前總統波索納洛密謀政變罪名成立，判處有期徒刑廿七年三個月。美國國務卿魯比歐指稱，美方會對這場「獵巫...

川普稱俄無人機侵波蘭領空「可能是錯誤」 波蘭總理等官員駁斥

美國CBS新聞報導，波蘭資深官員們12日反駁美國總統川普所說，俄羅斯無人機進入波蘭領空可能是錯誤一說，稱事實並非如此，根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。