俄無人機闖波蘭 北約將啟動東翼哨兵行動加強防禦

中央社／ 布魯塞爾12日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，針對本週俄羅斯無人機闖入波蘭領空的事件，北約將加強東翼防禦。

在北約自俄烏戰爭爆發3年半以來，首次出動戰機擊落闖入盟國領空的俄羅斯無人機之後，北約秘書長呂特做出這項宣布。

呂特與北約駐歐洲部隊最高司令美軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）召開聯合記者會，呂特記者會上說：「北約正在啟動『東翼哨兵行動』（EasternSentry），以進一步強化我們在東翼的部署。」

呂特表示，相關軍事行動將於未來幾天展開，並會動員包括丹麥、法國、英國和德國在內的盟國力量。他強調，這些增援不僅包含「更多傳統軍事部署」，還將加入「專門應對無人機挑戰的要素」。

他並說，北約仍在評估俄羅斯是否刻意侵犯波蘭領空，但無論如何，「這都是魯莽且不可接受的」。

此前，包含法國和德國在內的盟國已表示將向波蘭增派更多戰機。格林克維奇說：「雖然我們當下的焦點在波蘭，但這情勢超越單一國家的範疇。一個盟國受到影響，就等於整個北約受到影響。」

他並表示：「『東翼哨兵行動』將具備靈活與敏捷性，能在最需要的時間和地點提供更針對性的嚇阻與防禦。」

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（WladyslawKosiniak-Kamysz）感謝北約「在面對俄羅斯侵略政策時展現果斷行動與決策」。他表示，這次新部署「不僅是戰略決定，更是北約對整個東翼安全責任的體現」。

相關新聞

柯克遇刺案 FBI懸賞305萬抓人 川普：已逮嫌犯盼處死

美國總統川普盟友、助共和黨贏得許多年輕人選票的卅一歲保守派倡議人士柯克，十日在猶他州大學校園演講時遭槍擊身亡。川普十二日...

柯克遇刺嚇傻美議員 為保命「活動取消、出門要帶槍」

美國保守派倡議人士柯克十日遇刺身亡，震驚美國國會山莊，令國會議員對自身安全更感擔憂。有議員說，整個國會山莊的人都嚇得要命...

密謀政變罪名成立 巴西前總統波索納洛遭判27年

巴西最高法院十一日判決前總統波索納洛密謀政變罪名成立，判處有期徒刑廿七年三個月。美國國務卿魯比歐指稱，美方會對這場「獵巫...

無視兩國方案？內唐亞胡嗆聲「永遠不會有巴勒斯坦國」

以色列總理內唐亞胡十一日在約旦河西岸的屯墾計畫簽署儀式致詞時，矢言不會允許建立巴勒斯坦國。他在以色列屯墾聚落阿杜敏舉行的...

川普稱俄無人機侵波蘭領空「可能是錯誤」 波蘭總理等官員駁斥

美國CBS新聞報導，波蘭資深官員們12日反駁美國總統川普所說，俄羅斯無人機進入波蘭領空可能是錯誤一說，稱事實並非如此，根...

無人機入侵、大規模軍演 北約東翼面臨多大危險？俄羅斯劍指西方

近20架俄羅斯無人機9月9日至9月10日夜間入侵波蘭領空。華沙方面稱，波蘭和荷蘭戰機在義大利、德國以及北約多國部隊的協助下，成功擊退這一「侵略行為」。據波蘭內政部11日公布的消息，已發現16架俄羅斯無人機的殘骸。這是俄羅斯無人機首次在北約領土上空被擊落。

