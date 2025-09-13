前大法官卡齊宣誓就任尼泊爾總理 帶領過渡政府

近20架俄羅斯無人機9月9日至9月10日夜間入侵波蘭領空。華沙方面稱，波蘭和荷蘭戰機在義大利、德國以及北約多國部隊的協助下，成功擊退這一「侵略行為」。據波蘭內政部11日公布的消息，已發現16架俄羅斯無人機的殘骸。這是俄羅斯無人機首次在北約領土上空被擊落。

2025-09-12 21:13