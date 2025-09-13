前大法官卡齊宣誓就任尼泊爾總理 帶領過渡政府

中央社／ 加德滿都12日綜合外電報導

尼泊爾前首席大法官卡齊（Sushila Karki，又譯卡爾基）今天宣誓就任總理，在前政府因致命反貪腐抗議被推翻後，帶領過渡政府。

法新社報導，尼泊爾總統鮑德爾（Ram ChandraPaudel）在國營電視台轉播的宣誓儀式上對卡齊說：「恭喜！我們祝妳成功，也祝國家成功。」

尼泊爾近日爆發致命的大規模民眾抗議後，前政府被迫下台。

擁有3000萬人口的尼泊爾本週陷入混亂，因為軍警試圖鎮壓年輕人的反貪腐示威集會，最終導致大規模暴力局面，造成至少51人死亡。

前總理奧利（KP Sharma Oli）當天宣布辭職，至今行蹤成謎。

