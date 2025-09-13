聽新聞
密謀政變罪名成立 巴西前總統波索納洛遭判27年

聯合報／ 編譯廖振堯、茅毅／綜合報導
巴西前總統波索納洛企圖發動政變，被判刑27年3個月。美聯社
巴西前總統波索納洛企圖發動政變，被判刑27年3個月。美聯社

巴西最高法院十一日判決前總統波索納洛密謀政變罪名成立，判處有期徒刑廿七年三個月。美國國務卿魯比歐指稱，美方會對這場「獵巫行動」做出相應的回應；巴西外交部對此強硬回應說，巴西民主不會受美國恐嚇。這是巴西史上首次有前總統因政變罪名被定罪。

七十歲的波索納洛恐在獄中度過餘生，因密謀推翻在二○二二年巴西總統大選擊敗他的現任總統魯拉，而被本案的最高院五位法官中四人認為有罪。波索納洛還被判處一二四天的罰款，每日金額為兩倍巴西最低薪資，總額約七萬美元（約台幣二一三點三萬元）。

檢方控波索納洛的罪名包括企圖發動政變、加入武裝犯罪組織、企圖以暴力廢除民主法治、涉嫌參與暴力活動、嚴重威脅國家資產等。

審理本案的五位法官中，有四人認為前述五項罪名成立。僅法官福斯持不同意見，認為所有指控均不成立。認為成立的法官盧西亞則表示，對總檢察長辦公室提出的本案證據深信不疑，波索納洛是煽動者與組織首腦，策畫一切可能的行動維護或奪取權力。

波索納洛律師說，將向由十一位法官組成的最高法院合議庭提起上訴。波索納洛否認自己有任何不當行為，正被軟禁在家。

此一最新判決令巴西國內陷入分裂，有挺波群眾上街示威抗議，波索納洛政壇盟友可能在國會尋求特赦他。美國總統川普十一日說，很驚訝波索納洛會遭判刑，本案「就像（拜登政府及民主黨人士）他們企圖對我做的事」。觀察家指出，和波索納洛交好的川普可能對巴西祭出新制裁，恐加劇業已脆弱的美巴關係。

