無視兩國方案？內唐亞胡嗆聲「永遠不會有巴勒斯坦國」

以色列總理內唐亞胡十一日在約旦河西岸的屯墾計畫簽署儀式致詞時，矢言不會允許建立巴勒斯坦國。他在以色列屯墾聚落阿杜敏舉行的活動說，「永遠不會有巴勒斯坦國，這地方屬於我們；我們將守護我們的傳承、土地與安全；我們將讓這座城市的人口倍增」。

另外，聯合國安理會十一日聲明，對卡達九日遭空襲表達譴責，除了重申支持卡達主權和領土完整，並呼籲緊張情勢降溫，但未點名發動襲擊的以色列。由於安理會公布聲明必須十五個成員國一致同意，包括以色列盟友常任理事國美國，紐約時報十一日報導稱，在與以色列有關的議題上，安理會這次展現罕見的團結。

美國政治新聞網十一日報導，卡達總理穆罕默德十二日會訪問紐約及華府，可望與美國官員會談遭以色列襲擊事件及加薩停火談判現狀。卡達十一日在首都杜哈為九日的空襲罹難者舉行葬禮，包含五名巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯成員與一名卡達內政部安全部隊人員，其中並無哈瑪斯領導高層。卡達國王塔米姆親自出席。

另聯大十二日將就是否支持「紐約宣言」表決，該決議尋求為以色列和巴勒斯坦「兩國方案」注入新生機。該宣言獲阿拉伯聯盟認同，由包括數個阿拉伯國家的十幾個聯合國成員國七月連署，正式名稱為「關於和平解決巴勒斯坦問題與落實兩國方案的紐約宣言」。

此一由法國與沙烏地阿拉伯共同提出的宣言明確譴責哈瑪斯前年十月突襲以色列，並提及哈瑪斯必須釋放所有人質，也呼籲採取集體行動結束加薩戰爭，在有效落實兩國方案的基礎上，實現以巴衝突的公正、和平與持久解決。

與此同時，美國國務院十二日宣布，國務卿魯比歐下周將訪以。美聯社同日報導說，此舉旨在聯大開議前，展現美國對以色列的支持。