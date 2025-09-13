柯克遇刺嚇傻美議員 為保命「活動取消、出門要帶槍」

美國保守派倡議人士柯克十日遇刺身亡，震驚美國國會山莊，令國會議員對自身安全更感擔憂。有議員說，整個國會山莊的人都嚇得要命，大家真的很怕。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）十一日報導，有議員加強個人保全，將戶外公開活動暫改為室內或直接取消，有議員直接宣布不會辦任何市民大會或大型公開活動，只辦小型私人活動，還有人說帶槍出門。

紐約州民主黨籍聯邦眾議員、進步派政治明星歐凱秀至今多次面臨死亡威脅，十一日決定延後原定本周末在北卡羅來納州舉行的兩項公開活動。她對媒體說，「自當選那刻起，我就接受這工作有一定程度的風險」，但對議員的維安規範已過時，跟不上數位時代的威脅。

正競選南卡羅來納州長的共和黨籍聯邦眾議員梅絲也說，會取消一切戶外和公開活動，包括即將在大學校園舉行的演說活動；「我會隨身攜帶槍枝，也會有保鑣」。梅絲向來直言批評跨性別者，她最近遭遇的暴力威脅愈來愈多，已請國會警察提供額外保護。柯克遇刺身亡後，她還安排員警在選區辦公室巡邏。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生說，案發後他一直接聽議員來電，並向他們保證國會正徹底檢視現行維安做法並試圖加強確保議員安全。他坦言，要保護全體五三五位聯邦參眾議員力有未逮，為每位議員提供保全服務需斥資數十億美元，還需額外增派數千名警力，根本不切實際。

有共和黨人士認為，議員不應因此就不辦活動。密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利就說，不能向暴力屈服。南卡共和黨籍聯邦參議員葛理漢也表示，「那些暴力分子就是想把你嚇到不作為；我認為，柯克最不希望見到的就是人們因此噤聲，無論你同不同意他的觀點」。