柯克遇刺案 FBI懸賞305萬抓人 川普：已逮嫌犯盼處死

美國總統川普盟友、助共和黨贏得許多年輕人選票的卅一歲保守派倡議人士柯克，十日在猶他州大學校園演講時遭槍擊身亡。川普十二日接受美國福斯新聞節目「福斯與朋友」訪問時聲稱，「高度確信」嫌犯已被拘留，各方通力合作，是由和此人關係很親近的人舉報，他個人希望能判處死刑。

美國聯調局（ＦＢＩ）十一日公布一名涉重嫌的嫌疑人兩張照片，並懸賞十萬美元（約台幣三○五萬元）請各界協助指認，使槍手繩之以法。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）十二日引述幾位執法人員報導，嫌犯是廿二歲的猶他居民泰勒．羅賓森，由其家人主動向警方報案。

ＦＢＩ公布的照片擷自監視器錄影，影像模糊。貌似一名男子穿黑色長袖上衣，戴太陽眼鏡與深色棒球帽。上衣有白頭鷹飛掠美國國旗「星條旗」的圖案。猶他官員公布的照片則較清晰，可見一個削瘦、貌似男性的年輕人，帶背包並穿美國CONVERSE布鞋。

美國聯調局（FBI）公布涉嫌殺害柯克的貌似男子照片，並懸賞10萬美元。法新社

調查人員十一日宣布，在猶他州「猶他谷大學」校園附近林區尋獲槍手用的火力強大栓動式步槍，據稱槍上的刻字顯示支持跨性別、反法西斯主義的意識形態。

調查人員在林區找到用毛巾包裹的口徑點３０–０６毛瑟栓動式步槍，膛內有一枚已擊發子彈的彈殼，彈匣裝有三發子彈。槍彈均已送至聯邦實驗室分析，調查人員希望從槍枝上的掌紋、指紋和現場採集的鞋印等證據掌握更多線索。

調查人員尚未說明行凶動機。川普十一日則對媒體指稱，稍後會讓大家知道槍手動機，且執法當局在調查上正取得重大進展。他還怒批凶手是「禽獸」，將追授柯克「總統自由勳章」，即授予美國平民的最高榮譽。川普也表明會出席柯克的葬禮，「他們邀我去，我覺得我有義務去」。

今年是九一一恐攻廿四周年，川普十一日出席五角大廈舉行的紀念活動時說，對柯克遭暗殺深表震驚哀痛，柯克是這個世代的巨人，不僅是自由的捍衛者，還啟發數百萬人。外媒報導稱，柯克和美國副總統范斯是多年朋友，范斯取消原定十一日出席的前述九一一活動，改偕妻子烏沙．范斯赴猶他鹽湖城，並以副總統專機空軍二號送柯克的靈柩、柯克遺孀及其部分家屬親友回柯克在亞利桑那州的住所。

錄影顯示，在柯克十日中槍前，一名男子當天上午十一時五十二分進入通往校內一棟建築物屋頂的樓梯間。一向支持擁槍權的柯克，當時正在「證明我錯了」的活動答覆有關大規模槍擊案的提問，旋即遭一槍斃命，現場約三千人尖叫奔逃。ＦＢＩ鹽湖城辦公室特別幹員波爾斯十一日指出，槍手從屋頂跳下，逃到學校旁的社區。猶他公安官員馬森說，槍手看來像大學生的年齡，進入校園一點都不引人注目。

美國副國務卿藍道十一日提醒，美國政府可能對讚揚、合理化或輕視這起事件的外籍人士採取行動，他已指示美國領事人員採取適當措施。