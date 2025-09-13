太平洋島國領導人達成新的與會規則

（德國之聲中文網）周五，在所羅門群島舉行的太平洋島國論壇18個成員國領導人閉門會議閉幕。會議的主要議題之一是今年引起爭議的“對話伙伴”被阻止與會的事件。

通常，太平洋島國論壇會邀請數十個觀察員國和對話伙伴共同出席，但今年的東道主所羅門群島卻沒有邀請包括中國、台灣和美國在內的大多數觀察員國及對話伙伴出席，引起一些太平洋島國的擔憂。新西蘭外交部長彼特斯（Winston Peters）表示，“顯然”有外部勢力在干擾論壇此次峰會。他還表示，外部勢力干涉平洋島國論壇決策可能會導致該組織分裂。澳大利亞外長黃英賢（Penny Wong）等官員警告，阻止該論壇的對話伙伴國出席，可能會影響太平洋島國獲得的資助。

有猜測稱，所羅門群島政府此次沒有邀請大多數對話伙伴出席論壇是受到北京壓力，目的是將長期參加該論壇的台灣排除在外。所羅門群島政府對此予以否認。中國視所羅門群島為其在南太平洋地區最親密的伙伴之一，並於2022年與該國簽署了一項秘密安全協議。

閉門會議後，太平洋島國論壇周五發表公報稱，各國領導人同意建立一個新的框架，允許其他國家根據該框架申請以戰略伙伴身份參加未來的峰會。公報稱：“這確保了伙伴關系在共同的區域政治決策過程中結構合理、平衡，可靠。”

公報還稱，潛在的戰略伙伴需要申請，得到批准後可以加入論壇。申請需滿足一些標准，包括是主權國家、政治共同體（例如歐盟）或政府間組織。

在外交上承認台灣的帕勞將主辦明年的太平洋島國論壇峰會。除帕勞外，太平洋島國中還有馬紹爾群島和圖瓦盧這兩個國家在外交上承認台灣。

(法新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】