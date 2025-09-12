日本首度派F-15戰機至歐洲與加拿大 深化國防交流

日本防衛大臣中谷元今天宣布，「14日起將派遣日本航空自衛隊的F-15戰機到英國、德國、加拿大等國」。這將是日本首度派遣戰機至歐洲、加拿大，期待與各國透過國防交流，深化合作。

日本放送協會（NHK）報導，中谷元今天在內閣會議後的記者會做了上述發言。

日本航空自衛隊千歲基地所屬的F-15戰機，以及小牧基地、入間基地的空中加油機、運輸機，從14日起至10月1日之間，將派遣到美國、加拿大、英國、德國。

這將是日本航空自衛隊的戰機首度派遣到歐洲、加拿大。目的在於戰機的觀摩、隊員的意見交換等部隊間的交流，沒計畫實施聯合訓練。

有關自衛隊F-15戰機的派遣，中谷表示，「歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障是一體不可分、彼此相關，這次派遣戰機將體現這項共識。希望藉此進一步深化與同盟國、同志國（理念相同國家）之間的合作」。

對於歐洲各國的看法，中谷指出，「戰機、艦艇定期派遣至日本週邊，正確實加強對印太地區的關注」、「日本與各國空軍加強國防合作與交流，意義深遠」。

英國國防大臣希利（John Healey）8月下旬訪問日本時曾言及日本航空自衛隊戰機將派到英國等歐洲國家一事。