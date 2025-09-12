快訊

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

凌晨零時動工！民團抗議拆公館圓環 群眾走讀突殺入車陣

日本首度派F-15戰機至歐洲與加拿大 深化國防交流

中央社／ 東京12日專電

日本防衛大臣中谷元今天宣布，「14日起將派遣日本航空自衛隊的F-15戰機到英國、德國、加拿大等國」。這將是日本首度派遣戰機至歐洲、加拿大，期待與各國透過國防交流，深化合作。

日本放送協會（NHK）報導，中谷元今天在內閣會議後的記者會做了上述發言。

日本航空自衛隊千歲基地所屬的F-15戰機，以及小牧基地、入間基地的空中加油機、運輸機，從14日起至10月1日之間，將派遣到美國、加拿大、英國、德國。

這將是日本航空自衛隊的戰機首度派遣到歐洲、加拿大。目的在於戰機的觀摩、隊員的意見交換等部隊間的交流，沒計畫實施聯合訓練。

有關自衛隊F-15戰機的派遣，中谷表示，「歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障是一體不可分、彼此相關，這次派遣戰機將體現這項共識。希望藉此進一步深化與同盟國、同志國（理念相同國家）之間的合作」。

對於歐洲各國的看法，中谷指出，「戰機、艦艇定期派遣至日本週邊，正確實加強對印太地區的關注」、「日本與各國空軍加強國防合作與交流，意義深遠」。

英國國防大臣希利（John Healey）8月下旬訪問日本時曾言及日本航空自衛隊戰機將派到英國等歐洲國家一事。

日本 戰機 自衛隊 加拿大

延伸閱讀

台灣男子在日本涉嫌詐騙未遂 遭日警逮捕

U18世界盃／台灣13日迎戰日本 先發投手二刀張乙安

日本高中生迷上麻將！ 動漫帶動風潮、還辦全國大賽

長期便秘怎麼辦？日本流行「白蘿蔔梅干湯」 三天瘦1.5公斤

相關新聞

川普稱俄無人機侵波蘭領空「可能是錯誤」 波蘭總理等官員駁斥

美國CBS新聞報導，波蘭資深官員們12日反駁美國總統川普所說，俄羅斯無人機進入波蘭領空可能是錯誤一說，稱事實並非如此，根...

無人機入侵、大規模軍演 北約東翼面臨多大危險？俄羅斯劍指西方

近20架俄羅斯無人機9月9日至9月10日夜間入侵波蘭領空。華沙方面稱，波蘭和荷蘭戰機在義大利、德國以及北約多國部隊的協助下，成功擊退這一「侵略行為」。據波蘭內政部11日公布的消息，已發現16架俄羅斯無人機的殘骸。這是俄羅斯無人機首次在北約領土上空被擊落。

創全球之先！阿爾巴尼亞任命AI為內閣成員 負責政府採購杜絕弊案

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）11日表示，協助民眾導航政府線上服務網站的數位助理，將成為首位「虛擬創造」的人工智...

聯合國大會將表決紐約宣言 盼落實以巴兩國方案

聯合國大會今天預計就是否支持「紐約宣言」進行表決，這項決議尋求為以色列和巴勒斯坦「兩國方案」注入新的生機，巴勒斯坦伊斯蘭...

阿爾巴尼亞任命「AI部長」負責政府招標 總理：避免腐敗

阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）9月11日宣布新內閣名單，其中一位由人工智能（AI）驅動的「虛擬部長」Diella（阿爾巴尼亞語：太陽）將負責政府招標。拉馬表示，Diella將幫助國家避免腐敗。這是世界上首位由AI擔任的部長。

影／現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機「要求暫停投資」

美國執法單位上周大規模突襲現代汽車與LG在喬治亞州的電池工廠，當時遭逮捕的300多名南韓公民，已於12日搭乘特別包機返抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。