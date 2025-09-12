台灣男子在日本涉嫌詐騙未遂 遭日警逮捕

一名台灣籍27歲潘姓男子在日本涉嫌詐騙日本女性約460萬日圓（約新台幣96萬元）未遂，遭日本警方以現行犯逮捕。日警初步研判，這名男子可能是受雇於詐騙集團的「車手」。

日本中京電視台報導，涉嫌詐欺未遂被捕的是台灣籍、住所不定、無業的27歲潘姓男子。

日本警方表示，潘男與他人共謀，以「要將投資所得的利益領出，有必要支付一筆系統利用費」為由，企圖向愛知縣豐田市一名58歲女性詐取460萬日圓。

朝日新聞報導，這名女性參加一個號稱投資讀書會的社群網路團體，在7、8月間合計匯款約1043萬日圓，想領取投資的利益時，被要求須先支付一筆現金，才驚覺被詐財。

這名女性今天向愛知縣警方諮詢後，警方在她要交付現金現場等待，結果潘男佯裝投資公司職員現身，警方將他以現行犯逮捕。

潘男到案後供稱，他基於觀光目的來到日本，與該名女性是利用智慧型手機翻譯軟體對話。

報導說，潘男對日警表示，「不認為自己的行為是犯罪」。但日警研判，潘男是受雇於詐騙集團的「車手」，正詳細調查。