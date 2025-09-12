快訊

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

凌晨零時動工！民團抗議拆公館圓環 群眾走讀突殺入車陣

台灣男子在日本涉嫌詐騙未遂 遭日警逮捕

中央社／ 東京12日專電

一名台灣籍27歲潘姓男子在日本涉嫌詐騙日本女性約460萬日圓（約新台幣96萬元）未遂，遭日本警方以現行犯逮捕。日警初步研判，這名男子可能是受雇於詐騙集團的「車手」。

日本中京電視台報導，涉嫌詐欺未遂被捕的是台灣籍、住所不定、無業的27歲潘姓男子。

日本警方表示，潘男與他人共謀，以「要將投資所得的利益領出，有必要支付一筆系統利用費」為由，企圖向愛知縣豐田市一名58歲女性詐取460萬日圓。

朝日新聞報導，這名女性參加一個號稱投資讀書會的社群網路團體，在7、8月間合計匯款約1043萬日圓，想領取投資的利益時，被要求須先支付一筆現金，才驚覺被詐財。

這名女性今天向愛知縣警方諮詢後，警方在她要交付現金現場等待，結果潘男佯裝投資公司職員現身，警方將他以現行犯逮捕。

潘男到案後供稱，他基於觀光目的來到日本，與該名女性是利用智慧型手機翻譯軟體對話。

報導說，潘男對日警表示，「不認為自己的行為是犯罪」。但日警研判，潘男是受雇於詐騙集團的「車手」，正詳細調查。

日本 車手 詐騙集團

延伸閱讀

U18世界盃／台灣13日迎戰日本 先發投手二刀張乙安

影／聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 機上逾140人現況曝光

日本高中生迷上麻將！ 動漫帶動風潮、還辦全國大賽

長期便秘怎麼辦？日本流行「白蘿蔔梅干湯」 三天瘦1.5公斤

相關新聞

川普稱俄無人機侵波蘭領空「可能是錯誤」 波蘭總理等官員駁斥

美國CBS新聞報導，波蘭資深官員們12日反駁美國總統川普所說，俄羅斯無人機進入波蘭領空可能是錯誤一說，稱事實並非如此，根...

無人機入侵、大規模軍演 北約東翼面臨多大危險？俄羅斯劍指西方

近20架俄羅斯無人機9月9日至9月10日夜間入侵波蘭領空。華沙方面稱，波蘭和荷蘭戰機在義大利、德國以及北約多國部隊的協助下，成功擊退這一「侵略行為」。據波蘭內政部11日公布的消息，已發現16架俄羅斯無人機的殘骸。這是俄羅斯無人機首次在北約領土上空被擊落。

創全球之先！阿爾巴尼亞任命AI為內閣成員 負責政府採購杜絕弊案

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）11日表示，協助民眾導航政府線上服務網站的數位助理，將成為首位「虛擬創造」的人工智...

聯合國大會將表決紐約宣言 盼落實以巴兩國方案

聯合國大會今天預計就是否支持「紐約宣言」進行表決，這項決議尋求為以色列和巴勒斯坦「兩國方案」注入新的生機，巴勒斯坦伊斯蘭...

阿爾巴尼亞任命「AI部長」負責政府招標 總理：避免腐敗

阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）9月11日宣布新內閣名單，其中一位由人工智能（AI）驅動的「虛擬部長」Diella（阿爾巴尼亞語：太陽）將負責政府招標。拉馬表示，Diella將幫助國家避免腐敗。這是世界上首位由AI擔任的部長。

影／現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機「要求暫停投資」

美國執法單位上周大規模突襲現代汽車與LG在喬治亞州的電池工廠，當時遭逮捕的300多名南韓公民，已於12日搭乘特別包機返抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。