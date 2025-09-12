川普稱俄無人機侵波蘭領空「可能是錯誤」 波蘭總理等官員駁斥

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
波蘭總理圖斯克11日在羅茲西南部近郊城鎮瓦斯克的第32戰術空軍基地，召開關於俄羅斯無人機入侵波蘭領空的記者會。路透
波蘭總理圖斯克11日在羅茲西南部近郊城鎮瓦斯克的第32戰術空軍基地，召開關於俄羅斯無人機入侵波蘭領空的記者會。路透

美國CBS新聞報導，波蘭資深官員們12日反駁美國總統川普所說，俄羅斯無人機進入波蘭領空可能是錯誤一說，稱事實並非如此，根本是蓄意的。俄羅斯19架無人機10日進入波蘭領空，其中4架遭波蘭與北約擊落。這不僅是俄方無人機首次在波蘭空域被擊落，也是北約史上第一次出動戰機在北約國家領空攻擊敵方目標。

波蘭總理圖斯克在社群媒體發布的一則訊息表示：「我們也希望這些無人機襲擊波蘭是個錯誤。但事實並非如此。而我們知道這點。」

波蘭新任的保守派總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）11日在一則社群媒體貼文表示，俄羅斯無人機入侵「僅僅是為了測試我們的能力和反應。這是為了測試北約（NATO）內部的行動機制，以及我們做出回應的能力」。

波蘭國防部副部長湯姆奇克（Cezary Tomczyk）11日也駁斥川普的說法。他告訴當地電視台Polsat News：「我認為這則訊息該在今天傳達給川普總統：這絕不是一個錯誤，而是俄羅斯蓄意攻擊。」

波蘭外交部長西克爾斯基（Radoslaw Sikorski）訪烏克蘭首都基輔前，在社群媒體分享的影片訊息補充道：「俄羅斯19架無人機進入波蘭當晚，有400架無人機和40枚飛彈進入烏克蘭。這都不是錯誤。」

波蘭已經要求聯合國安理會召開會議討論俄羅斯無人機入侵波蘭領空，會議預計12日下午舉行。

