關稅再談判？美中代表將赴西班牙會談 討論「這些經貿問題」

「美濃大峽谷」連環爆 大樹光電場里長批：陳其邁沒要選舉沒那麼認真

保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

創全球之先！阿爾巴尼亞任命AI為內閣成員 負責政府採購杜絕弊案

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）11日表示,協助民眾導航政府線上服務網站的數位助理,將成為首位「虛擬創造」的人工智慧(AI)部長,由其負責公共採購事務。
阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）11日表示，協助民眾導航政府線上服務網站的數位助理，將成為首位「虛擬創造」的人工智慧（AI）部長，由其負責公共採購事務。路透

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）11日表示，協助民眾導航政府線上服務網站的數位助理，將成為首位「虛擬創造」的人工智慧（AI）部長，負責公共採購事務，期能藉此降低貪腐。

拉瑪表示，這位虛擬部長名為「黛拉（Diella）」，意為「阿爾巴尼亞的太陽」，將管理並授予所有政府與私人企業之間的公共標案。

拉瑪說，「『黛拉』是首位實體上不存在、由AI虛擬創造出的內閣成員」，並表示，其將協助阿爾巴尼亞成為「一個政府採購案完全零貪腐的國家」。

拉瑪補充，決定政府採購案件得標者的責任，將「按部就班地」從政府部門，轉為由AI處理，以確保「投標過程中的所有公共支出，100%清楚透明」。他並表示，「黛拉」將會審查每次政府與私人公司之間的合約，且客觀評估每間廠商的優點。

「黛拉」從1月起在該國「數位阿爾巴尼亞」（e-Albania）入口網站上，為用戶提供諮詢服務，協助民眾透過語音指令，辦理所需的全部政府機構任務，以便讓民眾能線上使用約95%的公民服務。

政府標案長期以來是阿爾巴尼亞腐敗醜聞來源之一。專家說，該國是國際幫派洗錢中心，且貪腐已蔓延至政府高層。

阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）9月11日宣布新內閣名單，其中一位由人工智能（AI）驅動的「虛擬部長」Diella（阿爾巴尼亞語：太陽）將負責政府招標。拉馬表示，Diella將幫助國家避免腐敗。這是世界上首位由AI擔任的部長。

