影／現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機「要求暫停投資」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國執法單位上周大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，當時被拘留的南韓工人12日返抵仁川國際機場之前，抗議民眾舉著美國總統川普身穿ICE制服的標語。歐新社
美國執法單位上周大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，當時被拘留的南韓工人12日返抵仁川國際機場之前，抗議民眾舉著美國總統川普身穿ICE制服的標語。歐新社

美國執法單位上周大規模突襲現代汽車LG在喬治亞州的電池工廠，當時遭逮捕的300多名南韓公民，已於12日搭乘特別包機返抵仁川國際機場。

這架由大韓航空執飛的波音747-8I客機載有逾310名南韓乘客，從喬治亞州亞特蘭大起飛，於當地時間下午3時25分左右降落仁川機場。路透報導，機上另有10名中國籍工人、3名日本工人及1名印尼國民。BBC則指出，另有一名南韓公民選擇留在美國，尋求永久居留資格。

南韓外交部表示，返國工人希望維護個人隱私，並建議媒體對相關照片及影片進行模糊處理，以避免身份曝光。機場現場維安嚴密，官員也引導其他旅客使用與工人分開的登機口通行。

法新社記者在仁川機場現場看到，有人舉著諷刺美國總統川普的海報，上面畫著川普身穿美國移民與海關執法局（ICE）制服、手持槍械，並以英文寫著「我們是朋友，對吧？」；另有一名與工人無關的年長男子也到場抗議，手舉標語寫著：「你叫我們投資，結果卻逮捕我們！這就是對待盟友的方式嗎？」

南韓最大工會組織之一的全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）則呼籲川普道歉，並要求南韓政府暫停對美投資計畫。聲明表示：「川普政府這次大規模的逮捕與拘留行動明顯侵犯人權，民主勞總完全支持今日返國的工人，並強烈敦促川普總統正式道歉，同時呼籲暫停對美投資。」

LG 工人 南韓 川普 美國 現代汽車

英哈利王子突訪基輔 將協助傷兵康復及與烏克蘭總理會面

英國哈利王子突然現身烏克蘭首都基輔，他此行將協助在俄烏戰爭中受傷的軍人康復。英國天空新聞報導，哈利王子的一名發言人也證實...

阿爾巴尼亞任命「AI部長」負責政府招標 總理：避免腐敗

阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）9月11日宣布新內閣名單，其中一位由人工智能（AI）驅動的「虛擬部長」Diella（阿爾巴尼亞語：太陽）將負責政府招標。拉馬表示，Diella將幫助國家避免腐敗。這是世界上首位由AI擔任的部長。

內唐亞胡：永遠不會有巴勒斯坦國 這個地方屬於以色列

以色列總理內唐亞胡11日在約旦河西岸一場屯墾計畫簽署儀式上發表談話時，誓言不會允許建立巴勒斯坦國；他表示，「永遠不會有巴...

美中外長通話 川習有望10月南韓APEC會面

繼美中防長9日視訊通話後，國務卿魯比歐與中共中央外事辦主任兼外交部長王毅於10日通話。美方表示，兩人討論一系列雙邊關係問...

2大主因 全球新聞自由5年來大倒退 50年來最糟

民主智庫「國際民主及選舉協助研究所」11日發布的報告顯示，全球新聞自由在過去五年間大幅下滑，已來到50年來最低水準。

