影／現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機「要求暫停投資」

美國執法單位上周大規模突襲現代汽車與LG在喬治亞州的電池工廠，當時遭逮捕的300多名南韓公民，已於12日搭乘特別包機返抵仁川國際機場。

這架由大韓航空執飛的波音747-8I客機載有逾310名南韓乘客，從喬治亞州亞特蘭大起飛，於當地時間下午3時25分左右降落仁川機場。路透報導，機上另有10名中國籍工人、3名日本工人及1名印尼國民。BBC則指出，另有一名南韓公民選擇留在美國，尋求永久居留資格。

南韓外交部表示，返國工人希望維護個人隱私，並建議媒體對相關照片及影片進行模糊處理，以避免身份曝光。機場現場維安嚴密，官員也引導其他旅客使用與工人分開的登機口通行。

法新社記者在仁川機場現場看到，有人舉著諷刺美國總統川普的海報，上面畫著川普身穿美國移民與海關執法局（ICE）制服、手持槍械，並以英文寫著「我們是朋友，對吧？」；另有一名與工人無關的年長男子也到場抗議，手舉標語寫著：「你叫我們投資，結果卻逮捕我們！這就是對待盟友的方式嗎？」

南韓最大工會組織之一的全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）則呼籲川普道歉，並要求南韓政府暫停對美投資計畫。聲明表示：「川普政府這次大規模的逮捕與拘留行動明顯侵犯人權，民主勞總完全支持今日返國的工人，並強烈敦促川普總統正式道歉，同時呼籲暫停對美投資。」