聽新聞
0:00 / 0:00
俄羅斯無人機入侵波蘭 川普首度公開表態：「可能是個錯誤」
俄羅斯19架無人機10日進入波蘭領空，其中4架遭波蘭與北約擊落，不僅是俄方無人機首次在波蘭空域被擊落，也是北約史上第一次出動戰機在北約國家領空攻擊敵方目標。然而，美國總統川普11日卻表示，這起事件「可能是個錯誤」，並對此表達不滿。
基輔獨立報報導，當被問及對俄軍無人機入侵波蘭的看法時，川普回應：「這可能是個錯誤啦，但不管怎麼說，我對整個事情一點都不高興，只希望這事能結束。」；他未再進一步評論。
這是川普首次就俄羅斯無人機進入波蘭領空公開發表談話；根據此前新聞，川普在事發約半天後，上真實社群發文表示：「俄羅斯用無人機侵犯波蘭領空是怎麼回事？又來了！」但並未加以譴責。川普隨後與波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）通話。根據納夫羅茨基轉述，雙方談話內容確立盟國團結。
華爾街日報分析， 歐洲領袖一致譴責俄羅斯無人機入侵波蘭領空，指其為歐洲戰事的危險升級，川普模稜兩可的反應則形成鮮明對比。
儘管川普曾敦促歐盟加強對俄羅斯的經濟壓力，金融時報11日披露美國將施壓七大工業國集團（G7）對印度和中國大陸加徵更高額關稅，藉此懲罰兩國採購俄羅斯石油，並試圖迫使莫斯科重返和談，但美方迄今仍拒絕對俄羅斯石油實施額外制裁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言