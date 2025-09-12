快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

破天荒！高院裁定撤押陳怡君：檢有蒐證義務 院不應以串證羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

俄羅斯無人機入侵波蘭 川普首度公開表態：「可能是個錯誤」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普11日離開白宮，準備前往紐約市。 歐新社
美國總統川普11日離開白宮，準備前往紐約市。 歐新社

俄羅斯19架無人機10日進入波蘭領空，其中4架遭波蘭與北約擊落，不僅是俄方無人機首次在波蘭空域被擊落，也是北約史上第一次出動戰機在北約國家領空攻擊敵方目標。然而，美國總統川普11日卻表示，這起事件「可能是個錯誤」，並對此表達不滿。

基輔獨立報報導，當被問及對俄軍無人機入侵波蘭的看法時，川普回應：「這可能是個錯誤啦，但不管怎麼說，我對整個事情一點都不高興，只希望這事能結束。」；他未再進一步評論。

這是川普首次就俄羅斯無人機進入波蘭領空公開發表談話；根據此前新聞，川普在事發約半天後，上真實社群發文表示：「俄羅斯用無人機侵犯波蘭領空是怎麼回事？又來了！」但並未加以譴責。川普隨後與波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）通話。根據納夫羅茨基轉述，雙方談話內容確立盟國團結。

華爾街日報分析， 歐洲領袖一致譴責俄羅斯無人機入侵波蘭領空，指其為歐洲戰事的危險升級，川普模稜兩可的反應則形成鮮明對比。

儘管川普曾敦促歐盟加強對俄羅斯的經濟壓力，金融時報11日披露美國將施壓七大工業國集團（G7）對印度和中國大陸加徵更高額關稅，藉此懲罰兩國採購俄羅斯石油，並試圖迫使莫斯科重返和談，但美方迄今仍拒絕對俄羅斯石油實施額外制裁。

波蘭 川普 俄羅斯

延伸閱讀

MLB／川普嘉勉後賈吉雙響砲贏球 洋基牛棚這次沒放火

路透：美財長貝森特下周4度會晤中國副總理何立峰 TikTok問題上談判桌

巴西最高法院判波索納洛策畫政變有罪、服刑27年 川普說話了

執政半年成績單曝光？智庫指川普上任後「美國民主倒退」：鼓勵民粹強人領袖

相關新聞

俄羅斯無人機入侵波蘭 川普首度公開表態：「可能是個錯誤」

俄羅斯19架無人機10日進入波蘭領空，其中4架遭波蘭與北約擊落，不僅是俄方無人機首次在波蘭空域被擊落，也是北約史上第一次...

從被各國孤立到熱情笑談擁抱 普亭最該感謝的人是川普

俄羅斯總統普亭9月初參加在中國大陸天津舉行的上合峰會，他興高采烈與印度總理莫迪握手，兩人與中國大陸國家主席習近平相談甚歡。參加峰會的伊朗、尼泊爾、塔吉克、土耳其和越南領導人，也在私下會晤時與普亭把手言歡。普亭顯然已逐漸走出因俄烏戰爭導致的孤立，而這種改變的主要驅力正是美國總統川普。

李在明最新民調下挫 要怪南韓勞工在美國被捕？

南韓總統李在明的國政支持率本周下滑至58％，較上週下降5個百分點。分析認為，美國移民當局拘留韓國勞工事件是主要影響因素，...

出席九三閱兵後 金正恩對外新政策浮現：聯手中俄牽制美日韓

北韓最高領導人金正恩9月3日於北京抗日戰爭勝利80周年閱兵式亮相，與中俄元首習近平、普丁並肩登台。北韓揭露對外新政策構想...

川普盟友波索納洛密謀政變罪名成立 巴西史上首見

巴西最高法院第一小組今天以4比1票數判決前總統波索納洛（JairBolsonaro）與其7名核心盟友因策劃政變罪名成立，...

【重磅快評】鏡子忠實呈現照鏡人的身形

日本首相石破茂主導自民黨選舉連番慘敗，遭到黨內逼宮前夕終於宣布辭職。石破以政治論述見長，他偏右翼的主張，為了吸納其它政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。