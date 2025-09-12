俄羅斯無人機入侵波蘭 川普首度公開表態：「可能是個錯誤」

俄羅斯19架無人機10日進入波蘭領空，其中4架遭波蘭與北約擊落，不僅是俄方無人機首次在波蘭空域被擊落，也是北約史上第一次出動戰機在北約國家領空攻擊敵方目標。然而，美國總統川普11日卻表示，這起事件「可能是個錯誤」，並對此表達不滿。

基輔獨立報報導，當被問及對俄軍無人機入侵波蘭的看法時，川普回應：「這可能是個錯誤啦，但不管怎麼說，我對整個事情一點都不高興，只希望這事能結束。」；他未再進一步評論。

REPORTER: What's your reaction to Russia's drone incursion into Poland?



TRUMP: It could've been a mistake pic.twitter.com/lPNIHHnEjE — Aaron Rupar (@atrupar) 2025年9月11日

這是川普首次就俄羅斯無人機進入波蘭領空公開發表談話；根據此前新聞，川普在事發約半天後，上真實社群發文表示：「俄羅斯用無人機侵犯波蘭領空是怎麼回事？又來了！」但並未加以譴責。川普隨後與波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）通話。根據納夫羅茨基轉述，雙方談話內容確立盟國團結。

華爾街日報分析， 歐洲領袖一致譴責俄羅斯無人機入侵波蘭領空，指其為歐洲戰事的危險升級，川普模稜兩可的反應則形成鮮明對比。

儘管川普曾敦促歐盟加強對俄羅斯的經濟壓力，金融時報11日披露美國將施壓七大工業國集團（G7）對印度和中國大陸加徵更高額關稅，藉此懲罰兩國採購俄羅斯石油，並試圖迫使莫斯科重返和談，但美方迄今仍拒絕對俄羅斯石油實施額外制裁。