快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

破天荒！高院裁定撤押陳怡君：檢有蒐證義務 院不應以串證羈押

國際法院前副院長小田滋過世 童年曾住台灣多年

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本東北大學特別榮譽教授小田滋是國際法專家，曾任聯合國國際法院法官27年以及國際法院副院長。他本月4日過世，享壽100歲。而他童年時期曾住在台灣多年，與台灣淵源深厚。

小田滋出生於北海道，童年時期曾隨家人定居台灣約10年。他的父親曾任日治時期前台灣醫學專門學校醫學部附屬醫院（今台大醫院）首任院長，其外祖父曾任日治時期前台灣總督府台北醫學專門學校（今台大醫學院）校長30年。

小田滋曾出版「見證百年台灣」一書，描述台灣與日本醫界人士長年的互動。他卸下國際法院法官職務後，也曾經訪台。

時事通信社報導，小田滋是海洋法理論領域的先驅，也對全球的外交實務產生重大影響。

他在日本東北大學任教期間的1976年，被選為國際法院（ICJ）法官，且擔任3屆，前後長達27年，致力於解決國際紛爭，並於1991年到1994年擔任國際法院副院長，2012年曾獲日本政府頒發「文化勳章」。

他本月4日因自然衰老在家過世，親近人士已經舉辦完他的葬禮。

日本 國際法 台大醫學院

延伸閱讀

菲律賓強烈抗議大陸設黃岩島保護區 陸外交部回應了

賴總統再緬懷日治時期三叉山事件 陸航運送殘骸下山典藏

號稱「北基隆南虎尾」的虎尾大普度 可望登錄為雲林無形文資

百年防疫中茁壯的公職獸醫師 從牛疫撲滅看臺灣獸醫學制建立

相關新聞

俄羅斯無人機入侵波蘭 川普首度公開表態：「可能是個錯誤」

俄羅斯19架無人機10日進入波蘭領空，其中4架遭波蘭與北約擊落，不僅是俄方無人機首次在波蘭空域被擊落，也是北約史上第一次...

從被各國孤立到熱情笑談擁抱 普亭最該感謝的人是川普

俄羅斯總統普亭9月初參加在中國大陸天津舉行的上合峰會，他興高采烈與印度總理莫迪握手，兩人與中國大陸國家主席習近平相談甚歡。參加峰會的伊朗、尼泊爾、塔吉克、土耳其和越南領導人，也在私下會晤時與普亭把手言歡。普亭顯然已逐漸走出因俄烏戰爭導致的孤立，而這種改變的主要驅力正是美國總統川普。

李在明最新民調下挫 要怪南韓勞工在美國被捕？

南韓總統李在明的國政支持率本周下滑至58％，較上週下降5個百分點。分析認為，美國移民當局拘留韓國勞工事件是主要影響因素，...

出席九三閱兵後 金正恩對外新政策浮現：聯手中俄牽制美日韓

北韓最高領導人金正恩9月3日於北京抗日戰爭勝利80周年閱兵式亮相，與中俄元首習近平、普丁並肩登台。北韓揭露對外新政策構想...

川普盟友波索納洛密謀政變罪名成立 巴西史上首見

巴西最高法院第一小組今天以4比1票數判決前總統波索納洛（JairBolsonaro）與其7名核心盟友因策劃政變罪名成立，...

【重磅快評】鏡子忠實呈現照鏡人的身形

日本首相石破茂主導自民黨選舉連番慘敗，遭到黨內逼宮前夕終於宣布辭職。石破以政治論述見長，他偏右翼的主張，為了吸納其它政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。