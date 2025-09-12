中國「楓橋」鄉村監控模式 輸出所羅門群島

快訊

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導

根據所羅門群島（Solomon Islands）官員與民眾向路透社證實，中國已將其「楓橋」鄉村監控模式輸出至此太平洋島國。中國警方正在當地收集指紋與資料，尋求遏止社會動盪。

「楓橋」鄉村監控模式始於毛澤東時期的1960年代，地點是現今浙江省紹興市諸暨市楓橋鎮。當時主要以此模式協助社區動員，抑制阻礙進步的「階級敵人」。中國國家主席習近平如今重啟，藉以確保當地社區穩定。

中國外交部與中國在斐濟的駐太平洋島國事務特使，對此並未回應路透社的置評請求。

澳洲國立大學（Australian National University）「中華全球研究中心」主任希爾曼（Ben Hillman）

表示，中國對農村實施網格化管理，每個網格管理員負責「網格逐戶監控」。

希爾曼表示，這對中國共產黨來說是「理想治理模式」，因為「民眾動員支持黨的施政方向並相互監督，社會衝突在萌芽狀態即遭扼殺，從而防止事態擴大」。

他補充說：「在中國以外推行這種模式並不常見，因為它的運作依賴特定社會和政治機構。」

所羅門群島社區領袖尼霍帕拉（Andrew Nihopara）表示，首都荷尼阿拉（Honiara）邊緣的Fighter 1村已開始與中國警方合作試行此模式，但他拒絕進一步評論。

索羅門群島皇家警察部隊（Royal Solomon IslandsPolice Force）本月在聲明中表示，Fighter 1村的楓橋「基層治理」模式，將收集人口數據以改善安全現狀。

聲明中表示，中國警方已向民眾推行人口管理、戶籍登記、社區地圖繪製，以及指掌紋採集等相關措施。

反對派的肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）受訪時表示：「此舉侵犯我們憲法保護的個人權利，這些權利本應經議會與法律解決。」

中國大使館在微信貼文顯示，中國公安部於2月份在所羅門群島舉辦關於楓橋經驗的研討會，將中國農村與索羅門群島的社會結構予以類比。

肯尼羅瑞表示，他擔心此舉會邁向專制體制。「有更好的方法來管理在貧苦中掙扎的社區」。

澳洲1名中國法律體系專家，由於經常前往中國而不願透露姓名。他表示這是他首次聽說楓橋模式在中國境外實施。

所羅門群島2021年發生反政府騷亂，中國翌年與其簽署安全協議。反政府騷亂的部分原因是馬萊塔省（Malaita）政治人物反對所羅門群島選擇與中國建交。

