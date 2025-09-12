川普盟友波索納洛遭判刑 美方稱「獵巫」並發聲關切

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）2022年選舉落敗後，被控密謀政變繼續掌權被定罪，美國國務卿盧比歐今天表示，美國將做出回應，但未透露具體細節。

路透社報導，盧比歐（Marco Rubio）在社群平台X上寫道：「被制裁的人權侵犯者莫瑞斯（Alexandre deMoraes）持續進行政治迫害，他與巴西最高法院其他法官裁決不公正，將前總統波索納洛送進監獄。」

他還說：「美國將對這場獵巫行動做出相應的回應。」

巴西外交部稱盧比歐的言論是威脅，「攻擊巴西權威，無視事實及檔案中的鐵證」。外交部表示，巴西民主不會受美國恐嚇。

曾與美國總統川普入主白宮第一任期內關係密切的波索納洛，現在成為巴西史上首位因攻擊民主而被定罪的前總統。巴西最高法院5名法官今天以多數票裁定他有罪，並判刑27年3個月。

當記者問及波索納洛被判有罪，以及這是否意味美方將追加制裁時，川普表示：「我看了那場審判，我對他這位外國領導人相當了解。我認為他是很好的巴西總統，很令人驚訝會發生這種事，這簡直就像他們試圖對我做的事，只是他們沒有得逞。」

川普去年也面臨多項刑事指控，並最終成為美國史上首位被定罪的前總統。他曾批評巴西司法體系，並揚言要對這個南美洲國家實施關稅，理由是波索納洛受到政治迫害。

今年7月，川普對大多數巴西輸美商品加徵50%關稅，以應對他所稱針對波索納洛的「獵巫行動」。不過，他之後豁免部分巴西出口品，包括乘用車以及民用飛機大量零組件。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）近日參加金磚國家線上峰會時表示：「關稅勒索正走向常態，成為征服市場與干涉內政的手段。」

美國財政部在7月也對負責波索納洛刑事案件的巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）祭出制裁，指控他授權任意審前拘留並壓制言論自由。