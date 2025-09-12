中裔日籍參議員石平遭北京制裁 會駐日代表李逸洋

日本參議員石平是歸化日本籍中國人，中國外交部8日指控他在台灣、歷史等議題上「散布謬論」，對其採取反制措施。石平不僅回應這「反而是光榮，就像是被中國政府頒發了勳章」，還在10日與駐日代表李逸洋會面。

石平在社群媒體X發布他與李逸洋面對面會談的合照表示，「與台灣事實上的駐日大使李逸洋代表暢談，請教了他許多」。代表處也在官網發布新聞稿，表示「駐日代表李逸洋於9月10日會晤參議員石平，就進一步強化台日關係交換意見」，並張貼兩人合影。

石平原本發文稱，「今天我前往台灣實際上的駐日大使館，拜會李逸洋代表（大使），雙方進行深入交流，再次確認台日合作的重要性，期許未來持續深化彼此的交流互動」，還張貼兩人站在總統賴清德照片前的合影，但他隨後修改貼文。

63歲的石平出生於中國四川省，畢業於北京大學哲學系，1988年留學日本後不久，因為中國發生天安門學運，他決定與中共訣別，2007年歸化日本，石平也曾經自稱自己名為「石平太郎」。

對於遭到北京制裁，石平先前在X發文表示，「我在中國國內本來就一文財產也沒有，也沒有打算去中國。凍結財產也好、不發簽證也好，都只是對方單方面的鬧劇。被制裁反而是光榮，就像是拿到中國政府頒發的勳章！」。

「產經新聞」10日在社論指出，「日本是一個保障自由、言論自由的國家。因為在日本的言論活動而被加以制裁、侵害自由，是絕對不能被接受的。對參拜靖國神社的日本國會議員實施制裁，更是公然干涉內政，令人無法容忍」。

社論強調，「中國政府應該立刻撤回對石平所做出的不當制裁」，「這次制裁甚至涉及石平的直系親屬，禁止發放簽證，不允許入境中國與香港。這無疑是露骨的恐嚇」。