李在明最新民調下挫 要怪南韓勞工在美國被捕？

南韓總統李在明的國政支持率本周下滑至58％，較上週下降5個百分點。分析認為，美國移民當局拘留韓國勞工事件是主要影響因素，對外交評價造成明顯下滑。

東亞日報報導，韓國蓋洛普（Gallup Korea）於9至11日對全國成年人進行抽樣調查，共1002人，12日公布結果：支持李在明「施政良好」者為58％，認為「施政不佳」者為34％。支持率較上次調查下降5個百分點，不支持率則上升6個百分點。李在明國政支持率上周曾突破60％，但一周後即呈下滑趨勢。

特別的是，對李在明施政持負面評價的原因中，選擇「外交」者比率急增至22％，較上次調查增加11個百分點。這被認為與美國移民當局於4日（當地時間）以打擊非法居留為名，在喬治亞州現代汽車-LG能源解決方案合資電池工廠施工現場，拘留約300名韓國勞工事件有關。

蓋洛普分析指出：「雖然經過兩國政府協商後，遭拘留者已搭乘包機返回韓國，但此罕見事件引發關注，也促使社會討論未來防範措施及對美投資相關制度改進的必要性。」

另一方面，對李在明施政持正面評價的原因中，「經濟與民生」占14％最高，其次為「外交」（12％）、溝通與「整體施政良好」（各7％）。

政黨支持度調查結果顯示：共同民主黨42％、國民力量黨24％。民主黨支持度較上次調查微增1個百分點，國民力量黨維持不變。其後依序為改革新黨3％、祖國改革黨2％、進步黨1％，無黨派者占26％。

本次調查採用隨機生成的行動電話號碼抽樣，抽樣誤差在95％信心水準下為正負3.1個百分點。