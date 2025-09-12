快訊

Lulu嫁偶像！陳漢典宣布結婚 14年前「康熙互動」被讚命中註定

台灣寶可夢中心開賣10款新品！萬聖節皮卡丘登場 鐵粉驚訝：跟日本同步

LINE用戶齊驚收「1通知」不想理！官方急澄清「不是詐騙」：照做才能防盜

聽新聞
0:00 / 0:00

出席九三閱兵後 金正恩對外新政策浮現：聯手中俄牽制美日韓

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
俄國總統普丁（左）、中國國家主席習近平（中）、北韓國務委員長金正恩（右），9月3日一同在天安門城樓觀看閱兵。美聯社
俄國總統普丁（左）、中國國家主席習近平（中）、北韓國務委員長金正恩（右），9月3日一同在天安門城樓觀看閱兵。美聯社

北韓最高領導人金正恩9月3日於北京抗日戰爭勝利80周年閱兵式亮相，與中俄元首習近平、普丁並肩登台。北韓揭露對外新政策構想，強調對日美韓採取先發制人，同時加強與中俄戰略合作，凸顯其在國際舞台上的新布局。

金正恩首次在多邊外交場合現身，意在彰顯朝中俄三國在國際秩序重整中的合作。根據報導，他依據國際情勢變化，制定新的「對外政策構想」，並由胞妹、勞動黨副部長金與正在外交部高層會議上傳達。核心策略是「對韓、美、日等敵對國採取先發制人，將地緣政治變化導向北韓有利」。

構想的三大支柱包括：判定南韓政府的對話攻勢為「欺瞞」，在國際社會中將南北定位為「敵對的兩國關係」。對抗由南韓倡議的國際要求北韓非核化外交行動。鞏固與中俄的戰略合作，在聯合國等國際舞台上維護共同利益，抵制美國霸權。

此次金正恩與中、俄兩國領導人會談，被視為新構想的起點。值得注意的是，習近平未提及「朝鮮半島無核化」，似乎事實上承認北韓的核武能力。分析指出，中方立場的轉變，意在牽制日美韓對中國的壓力。

此外，金正恩向中國提出「分享黨建設與經濟發展經驗、支援北韓經濟建設」的要求。習近平也提到「推進各領域實質合作」，為經濟合作重啟留下契機。鴨綠江新大橋及擴建通關設施等基礎建設已就緒，可支撐雙邊恢復交流。

然而，北韓的外交攻勢對南韓構成重大壓力。南北韓在國際舞台對立，李在明的對話努力將受到嚴重動搖。未來若川普與金正恩重啟會談，南韓甚至可能被架空。專家指出，南韓必須超越南北合作框架，重構涵蓋中俄的國際合作架構。

北韓 中俄 金正恩

延伸閱讀

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

建國77年慶典 金正恩強硬表態：核武絕不放棄 無人能撼動北韓

北韓官媒：金正恩督導洲際彈道飛彈引擎測試

北韓破天荒播金正恩訪華紀錄 1細節「把北京拍成平壤」

相關新聞

挑戰日本首相大位！小泉周末將在選區表態參與自民黨總裁選舉

讀賣新聞報導，日本農林水產大臣小泉進次郎擬於本周末將在他眾院選區向支持者正式宣布將參與自民黨總裁（黨主席）選舉，挑戰日本...

李在明最新民調下挫 要怪南韓勞工在美國被捕？

南韓總統李在明的國政支持率本周下滑至58％，較上週下降5個百分點。分析認為，美國移民當局拘留韓國勞工事件是主要影響因素，...

出席九三閱兵後 金正恩對外新政策浮現：聯手中俄牽制美日韓

北韓最高領導人金正恩9月3日於北京抗日戰爭勝利80周年閱兵式亮相，與中俄元首習近平、普丁並肩登台。北韓揭露對外新政策構想...

從被各國孤立到熱情笑談擁抱 普亭最該感謝的人是川普

俄羅斯總統普亭9月初參加在中國大陸天津舉行的上合峰會，他興高采烈與印度總理莫迪握手，兩人與中國大陸國家主席習近平相談甚歡。參加峰會的伊朗、尼泊爾、塔吉克、土耳其和越南領導人，也在私下會晤時與普亭把手言歡。普亭顯然已逐漸走出因俄烏戰爭導致的孤立，而這種改變的主要驅力正是美國總統川普。

川普盟友波索納洛密謀政變罪名成立 巴西史上首見

巴西最高法院第一小組今天以4比1票數判決前總統波索納洛（JairBolsonaro）與其7名核心盟友因策劃政變罪名成立，...

【重磅快評】鏡子忠實呈現照鏡人的身形

日本首相石破茂主導自民黨選舉連番慘敗，遭到黨內逼宮前夕終於宣布辭職。石破以政治論述見長，他偏右翼的主張，為了吸納其它政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。