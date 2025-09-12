出席九三閱兵後 金正恩對外新政策浮現：聯手中俄牽制美日韓

北韓最高領導人金正恩9月3日於北京抗日戰爭勝利80周年閱兵式亮相，與中俄元首習近平、普丁並肩登台。北韓揭露對外新政策構想，強調對日美韓採取先發制人，同時加強與中俄戰略合作，凸顯其在國際舞台上的新布局。

金正恩首次在多邊外交場合現身，意在彰顯朝中俄三國在國際秩序重整中的合作。根據報導，他依據國際情勢變化，制定新的「對外政策構想」，並由胞妹、勞動黨副部長金與正在外交部高層會議上傳達。核心策略是「對韓、美、日等敵對國採取先發制人，將地緣政治變化導向北韓有利」。

構想的三大支柱包括：判定南韓政府的對話攻勢為「欺瞞」，在國際社會中將南北定位為「敵對的兩國關係」。對抗由南韓倡議的國際要求北韓非核化外交行動。鞏固與中俄的戰略合作，在聯合國等國際舞台上維護共同利益，抵制美國霸權。

此次金正恩與中、俄兩國領導人會談，被視為新構想的起點。值得注意的是，習近平未提及「朝鮮半島無核化」，似乎事實上承認北韓的核武能力。分析指出，中方立場的轉變，意在牽制日美韓對中國的壓力。

此外，金正恩向中國提出「分享黨建設與經濟發展經驗、支援北韓經濟建設」的要求。習近平也提到「推進各領域實質合作」，為經濟合作重啟留下契機。鴨綠江新大橋及擴建通關設施等基礎建設已就緒，可支撐雙邊恢復交流。

然而，北韓的外交攻勢對南韓構成重大壓力。南北韓在國際舞台對立，李在明的對話努力將受到嚴重動搖。未來若川普與金正恩重啟會談，南韓甚至可能被架空。專家指出，南韓必須超越南北合作框架，重構涵蓋中俄的國際合作架構。