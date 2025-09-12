川普盟友波索納洛密謀政變罪名成立 巴西史上首見

巴西最高法院第一小組今天以4比1票數判決前總統波索納洛（JairBolsonaro）與其7名核心盟友因策劃政變罪名成立，波索納洛被判處27年3個月徒刑。這是巴西歷史上首次有前總統因政變罪名遭定罪。

此案在國際間引發廣泛關注，美國總統川普早前已形容這是對波索納洛的「政治獵巫」，對巴西政府提出強烈批評，並對巴西出口商品如咖啡與牛肉加徵關稅，同時援引「馬格尼茨基法」制裁本案主審法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes），指其「違反基本自由」。

川普與波索納洛在政治理念上高度一致，兩人皆主張保守價值，並在任內強調國家主權與反左翼立場。波索納洛曾多次公開讚揚川普，並在2020年美國總統選舉後支持川普對選舉結果的質疑。兩人被視為「右翼盟友」的代表人物。

據巴西媒體報導，波索納洛被判處27年3個月徒刑，其中包括：24年9個月的監禁，需在封閉式監獄服刑；以及2年6個月的拘留，半開或開放式監禁。

此外，波索納洛還被判處124日罰金，每日金額為2倍最低工資（2025年為巴西幣1518元），以目前匯率約5.39元兌1美元換算，這筆罰金的總額約為7萬美元（約新台幣212萬元）。

巴西法院認定，波索納洛與政府高層在2021至2023年間密謀阻止當選總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）就職，透過散播選舉不實資訊、動員軍方、擬定政變計畫，甚至考慮實施戒嚴。

2023年1月8日，波索納洛的支持者攻入巴西國會、總統府與最高法院，造成嚴重破壞。波索納洛當時人在美國，調查顯示他曾與軍方、部長及外交官會面，質疑選舉制度並策劃阻止新政府上台。

波索納洛與其他7名被告被控5項罪名，包括：組織武裝犯罪集團、暴力廢除民主制度、策劃政變、破壞公共財產，以及損毀受保護文物。

合議庭也經過對這7名被告各人行為的分析後予以判決，最高刑期達26年徒刑。波索納洛的前貼身助理西德（Mauro Cid）在政變案中擔任污點證人，與檢方達成認罪協議，獲判最多2年開放式監禁。

儘管定罪成立，刑罰尚未立即執行，被告仍可提出上訴，需待所有法律程序結束後，判決才具法律效力。若刑期超過8年，需入獄服刑，但因其年齡與健康狀況，居家監禁仍有可能。

川普對波索納洛遭判刑感到「震驚與不滿」，並暗示此案與他本人在美國面臨的司法挑戰相似，認為波索納洛的遭遇可能代表言論自由遭受壓迫。白宮發言人更表示「不排除軍事介入」以維護民主秩序，引發外交震盪。

巴西外交部迅速回應，強烈譴責美方言論與潛在軍事威脅，重申三權分立制度的穩固，並指控「反民主勢力試圖操控外國政府以威脅國內機構」。巴西媒體指出，這場外交交鋒不僅是對川普政府立場的挑戰，更是巴西對自身主權與司法獨立的堅定捍衛。

國際媒體普遍形容此案為「巴西民主的關鍵時刻」，判決加劇波索納洛支持者與司法機構之間的緊張局勢，也可能重塑巴西右翼政治版圖。而川普與波索納洛之間的政治聯繫，使此案不僅是巴西內政問題，更成為全球右翼運動與民主制度碰撞的縮影。