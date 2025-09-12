【重磅快評】鏡子忠實呈現照鏡人的身形

日本首相石破茂主導自民黨選舉連番慘敗，遭到黨內逼宮前夕終於宣布辭職。石破以政治論述見長，他偏右翼的主張，為了吸納其它政治路線支持，試圖海納百川，以他嗜食的咖哩為例，在傳統咖哩口味再添加甜鹹辛等番外口味，成為他招牌的「石破風咖哩」，一度也吸引人嚐鮮，「沒料到調合不成，反留下苦澀餘韻」，喧騰一時的下架石破，石破口味咖哩也將從日式餐廳菜單消失。

或許石破也不擅於他專長的政治論述，去年勝選後他不是提出擅長的政治論述，反而急於宣布解散國會提前改選，他的企圖是透過新的民意打造支持度，沒料到民意反向反映，石破支持度恐怖下滑，雖然石破仍宣布續任首相，但走下坡的自民黨無法忍耐圖一己之利的總裁，黨內主要三長幹部請辭，石破頓時成為孤鳥，面對連番逼宮動作，想再賴下去也難。

其實石破一直不是縱橫日本政壇的梟雄，雖然去年選舉一度領先高市早苗、小泉進次郎以及大老麻生太郎，但四十四歲的石破仍然嫌嫩了些，在腥風血雨的政壇其實存活不易，這回非得走人，表面原因是黨內派系逼宮，更深沉的原因是自民黨的支持度急速下滑，過去不看在眼裡的小黨，竟然迅速擴張。自民黨早已不再獨大，處境與台灣執政的民進黨已遙相呼應，朝小野大益發巨大，差的是吹號的時機未到。

對民進黨的警訊還不只日本，民進黨請來英國記者艾永青擔任黨媒、官媒高幹，請他來除了借重洋和尚假象，也希望他能為民進黨搽脂抹粉，美化國際形象，不料艾永青任職沒好久即棄職回英國，回去後投書媒體痛批民進黨，尤其民進黨發起的大罷免運動，指論述內容完全悖離事實，艾永青報導了事實真相，不僅封殺他的稿件，還對他的家人有不當動作。民進黨請來的化妝師，竟然有相反的演出，可以想見執政黨的氣憤。

石破茂、艾永青的言行未必衝著台灣，只是說了實話、做忠實反應而已；台灣政局也是朝小野大，但民進黨不去思考包容在野黨的立場與異見，反而只思反制，這對國家的負面作用誰都知道，對自己執政的助力與否，想必比其他人士更清楚，為什麼這樣幹？就不好妄猜了。