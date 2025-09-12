快訊

Lulu嫁偶像！陳漢典宣布結婚 14年前「康熙互動」被讚命中註定

台灣寶可夢中心開賣10款新品！萬聖節皮卡丘登場 鐵粉驚訝：跟日本同步

LINE用戶齊驚收「1通知」不想理！官方急澄清「不是詐騙」：照做才能防盜

聽新聞
0:00 / 0:00

挑戰日本首相大位！小泉周末將在選區表態參與自民黨總裁選舉

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本農林水產大臣小泉進次郎（前）擬於本周末將在他眾院選區向支持者正式宣布將參與自民黨總裁選舉，挑戰日本首相大位。路透
日本農林水產大臣小泉進次郎（前）擬於本周末將在他眾院選區向支持者正式宣布將參與自民黨總裁選舉，挑戰日本首相大位。路透

讀賣新聞報導，日本農林水產大臣小泉進次郎擬於本周末將在他眾院選區向支持者正式宣布將參與自民黨總裁（黨主席）選舉，挑戰日本首相大位，下周開記者會。確定或可能參與10月總裁選舉的已有5人。

去年9月總裁選舉小泉在首輪得到最多的75張國會議員選票，但黨員與黨友票僅排第3，未能進入決選。在多項自民黨下屆總裁的民調中，他經常名列前茅，自民黨內認為他將成為有力候補。小泉陣營人士透露，他已確保要參選所需的20名推薦人，並私下積極爭取更多支持。自民黨為執政黨，選上總裁的人即為當然的首相。

44歲的小泉昨（11日）於農林水產省接受記者採訪時表示，「以公務優先為前提」來思考參選一事，強調做出決定時，會以選區橫須賀、三浦的支持者為重。小泉如果當選，將是日本史上最年輕的首相。

另一名熱門首相候選、64歲的前經濟安保大臣高市早苗在國會與前首相岸田文雄會面。相關人士透露，高市向岸田表示「朝會參選的方向思考」。岸田派在上屆總裁選決選時，支持與高市對決的石破茂。前岸田派幹部、官房長官林芳正同樣表態有意參選。目前已宣布出馬的有自民黨前幹事長茂木敏充與前經濟安保大臣小林鷹之，16日開記者會公布詳細政見。

首相 自民黨

延伸閱讀

後石破茂時代的黨內競爭：自民黨總裁選10月登場，內外交迫的政治陰影

誰能接替石破茂當上日本首相？美媒：與川普相處成關鍵考量

日自民黨新黨魁熱門人選 高市、小泉低調未表態

日本新首相選制對誰有利？自民黨幹部透露 總裁補選10/4會採納黨員票

相關新聞

挑戰日本首相大位！小泉周末將在選區表態參與自民黨總裁選舉

讀賣新聞報導，日本農林水產大臣小泉進次郎擬於本周末將在他眾院選區向支持者正式宣布將參與自民黨總裁（黨主席）選舉，挑戰日本...

李在明最新民調下挫 要怪南韓勞工在美國被捕？

南韓總統李在明的國政支持率本周下滑至58％，較上週下降5個百分點。分析認為，美國移民當局拘留韓國勞工事件是主要影響因素，...

出席九三閱兵後 金正恩對外新政策浮現：聯手中俄牽制美日韓

北韓最高領導人金正恩9月3日於北京抗日戰爭勝利80周年閱兵式亮相，與中俄元首習近平、普丁並肩登台。北韓揭露對外新政策構想...

從被各國孤立到熱情笑談擁抱 普亭最該感謝的人是川普

俄羅斯總統普亭9月初參加在中國大陸天津舉行的上合峰會，他興高采烈與印度總理莫迪握手，兩人與中國大陸國家主席習近平相談甚歡。參加峰會的伊朗、尼泊爾、塔吉克、土耳其和越南領導人，也在私下會晤時與普亭把手言歡。普亭顯然已逐漸走出因俄烏戰爭導致的孤立，而這種改變的主要驅力正是美國總統川普。

川普盟友波索納洛密謀政變罪名成立 巴西史上首見

巴西最高法院第一小組今天以4比1票數判決前總統波索納洛（JairBolsonaro）與其7名核心盟友因策劃政變罪名成立，...

【重磅快評】鏡子忠實呈現照鏡人的身形

日本首相石破茂主導自民黨選舉連番慘敗，遭到黨內逼宮前夕終於宣布辭職。石破以政治論述見長，他偏右翼的主張，為了吸納其它政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。