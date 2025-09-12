挑戰日本首相大位！小泉周末將在選區表態參與自民黨總裁選舉

讀賣新聞報導，日本農林水產大臣小泉進次郎擬於本周末將在他眾院選區向支持者正式宣布將參與自民黨總裁（黨主席）選舉，挑戰日本首相大位，下周開記者會。確定或可能參與10月總裁選舉的已有5人。

去年9月總裁選舉小泉在首輪得到最多的75張國會議員選票，但黨員與黨友票僅排第3，未能進入決選。在多項自民黨下屆總裁的民調中，他經常名列前茅，自民黨內認為他將成為有力候補。小泉陣營人士透露，他已確保要參選所需的20名推薦人，並私下積極爭取更多支持。自民黨為執政黨，選上總裁的人即為當然的首相。

44歲的小泉昨（11日）於農林水產省接受記者採訪時表示，「以公務優先為前提」來思考參選一事，強調做出決定時，會以選區橫須賀、三浦的支持者為重。小泉如果當選，將是日本史上最年輕的首相。

另一名熱門首相候選、64歲的前經濟安保大臣高市早苗在國會與前首相岸田文雄會面。相關人士透露，高市向岸田表示「朝會參選的方向思考」。岸田派在上屆總裁選決選時，支持與高市對決的石破茂。前岸田派幹部、官房長官林芳正同樣表態有意參選。目前已宣布出馬的有自民黨前幹事長茂木敏充與前經濟安保大臣小林鷹之，16日開記者會公布詳細政見。